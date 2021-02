Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Erol Bulut'a sahip çıktı

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un da oynanan futboldan memnun olmadığını fakat hocaya güvendiklerini söyledi.

Büyük camialarda kötü giden bir süreç varken, kulübün en büyük sorumlularından her zaman bir açıklama beklenir ve bu krizi yönetmesi talep edilir. Son dönemde çalkantılı süreç yaşayan Fenerbahçe'de de sportif direktör Emre Belözoğlu, eleştirilerin arttığı bu kritik süreçle alakalı açıklamalarda bulundu.



Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında konuşan Belözoğlu, eleştirilerin odağındaki isim olan teknik direktör Erol Bulut'a sahip çıktı. Bulut'a olan güveninin altını çizen Belözoğlu, "Hocamıza inanıyor ve güveniyoruz. O da oynanan oyundan memnun değil. Fenerbahçe daha çok topa hükmeden, oyunu daha önde oynamaya çalışan bir takım olma hedefindedir. Biz her zaman böyle bir takım olmalıyız. Fenerbahçe taraftarı şunu bilsin, her şeyin yolunda gitmesi için ciddi bir mücadele veriyoruz" dedi.



Üç takımın da eşit puanda olduğunu vurgulayan 40 yaşındaki Sportif Direktör, "Şu an ligde üç takım aynı puanda. Ancak Galatasaray ve Beşiktaş birbirine rakip değiller, herhalde birbirlerini rakip görmüyorlar ki odaklarında sadece Fenerbahçe var gibi görünüyor. Bunlar hiç doğru yaklaşımlar değil" diye konuştu.



"Kimsenin bilgisi yok ama herkesin fikri var"



Yapılan transferlerin, limitlere uygun olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Biz transferde hiç kimseyle yarışmıyoruz. Fenerbahçe olarak ihtiyacımız olan oyuncuyu alıyoruz. Limitlerimize uygun hareket ediyoruz. UEFA’dan ceza alma riskimiz yok. Limitleri Fenerbahçe üzerinden bu kadar gündeme getirme çabası farklı niyet taşıyor. Yeni kadro kurduk, 18 oyuncu geldiğinde 18 milyon Euro harcadık. Kadromuzun TL olarak maliyetini federasyon sitesinde görebilirsiniz. Transferlerimiz için 'limitin dışında yapıyor' algısını oluşturmak isteyenlerin tek bir amacı var, gereksiz gündem yaratmak. Kimsenin bilgisi yok ama herkesin fikri var. Her kulübün belli bir limiti var ve bunlar da resmen açıklanıyor. Biz kendimize göre bize verilen limitleri en doğru şekilde kullandık" ifadelerini kullandı.



Yeni transfer Mesut Özil hakkında da yorum yapan Belözoğlu, "Mesut Özil, oyuna girdiğinde duyduğu heyecanı, futbola olan özlemini tüm taraftarımıza gösterdi. Top ayağına geldiğinde bazı şeyleri değiştirebileceğini gösterdi" sözlerini sarf etti.



"Sana ne benim futbolcumdan!"



Bilindiği üzere son günlerde Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın performansı bir hayli eleştiriliyor. Bu konuya da değinen Belözoğlu, "Rakip takımın bir oyuncusunu etik kurallar çerçevesinde beğendiğine dair bir açıklama yapmakta sakınca yok fakat sen alamadığın futbolcuyu konuşmayacaksın. Sana ne benim futbolcumdan! Başkasıyla sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili konuşmak yöneticilik değil. Genel anlamda bu, Türkiye’deki diğer bütün takımların da rahatsızlığı. Başka bir takımın oyuncusunun ismini bu kadar rahat şekilde telaffuz edemezsiniz. Oyuncularımızı değersizleştirmek için çaba gösterenlere müsaade etmeyeceğiz. Mert Hakan özelinde, oyuncumuzun Fenerbahçe’yi tercih ettiği için nelerin yapıldığını görüyoruz" yorumunda bulundu.



"Arda hakkında konuşmak istemiyorum"



Arda Turan'ın Fenerbahçe maçından sonra soyunma odasında sarf ettiği sinkaflı sözler ile ilgili de görüş bildiren eski milli futbolcu, "Arda Turan'ın şu an camiasıyla ve hocasıyla arası iyi, ben bu konu hakkında bir şey konuşmak istemiyorum" dedi. 'VAR' konusuna da değinen Belözoğlu, "'VAR' ile ilgili görüşlerimizi yaptığımız açıklama ile anlattık. Benim onun dışında söylemek istediğim ve sorguladığım şey şu; iki yıldır hiç üst üste gelmedi mi bu çizgi? Bu sistemin güvenli ve düzgün yürümesi adına gerekenlerin bir an önce yapılması şart" şeklinde görüş bildirdi.



Kendisini tamamen Fenerbahçe'nin başarısına odakladığını belirten Belözoğlu, "Benim için başka kimsenin ne dediği önemli değil. Fenerbahçe camiasının ne dediği önemli. Ben kendimi buraya adadım" diye konuştu. Kulübün sağlık ekibine yapılan eleştiriler ile ilgili de yorumda bulunan Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Sağlık ekibiyle ilgili yapılan eleştiriler hakkında rahatsızlıklarım var. Buradaki ekip yıllardır bu kulübün içinde olan, görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir ekip."