Emre Belözoğlu: Böyle maçlar bizi yukarıya taşır

Sarı lacivertlilerin yeni transferlerinden Emre Belözoğlu, mağlup oldukları Real Madrid maçının kendilerini yukarıya taşıyacaklarını söyledi.

2012-13 sezonundan sonra 'ye bu yaz transfer döneminde tekrar dönen Emre Belözoğlu, Audi Cup'ta oynadıkları maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli oyuncu belindeki rahatsızlık nedeniyle maçlarda süre alamadığını ancak önemli bir durumunun olmadığını kaydetti.

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Sabah'a konuşan 38 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'e karşı 5-3 mağlup oldukları mücadele sonrası, "Skorların hiçbir önemi yok. Bu tip maçlar takımı sertleştirir, yukarı taşır. Daha mücadeleci yapar. Üstelik sonuçlar oyuncuları hırslandırır. Lige iyi başlayacağımıza inanıyorum. Bu sezon şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon formasıyla çıktığı 24 Süper Lig maçında 1 gol kaydetti.