Emre Belözoğlu: Böyle maçlar bizi yukarıya taşır
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Fenerbahce.org
2012-13 sezonundan sonra Fenerbahçe'ye bu yaz transfer döneminde tekrar dönen Emre Belözoğlu, Audi Cup'ta oynadıkları Real Madrid maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
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Tecrübeli oyuncu belindeki rahatsızlık nedeniyle maçlarda süre alamadığını ancak önemli bir durumunun olmadığını kaydetti.
Sabah'a konuşan 38 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'e karşı 5-3 mağlup oldukları mücadele sonrası, "Skorların hiçbir önemi yok. Bu tip maçlar takımı sertleştirir, yukarı taşır. Daha mücadeleci yapar. Üstelik sonuçlar oyuncuları hırslandırır. Lige iyi başlayacağımıza inanıyorum. Bu sezon şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 24 Süper Lig maçında 1 gol kaydetti.