Emre Belözoğlu: Bedelini çok ağır ödediğim şeyler oldu

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, katıldığı televizyon programında merak edilen soruları yanıtladı...

kaptanı Emre Belözoğlu, DMAX kanalında yayınlanan moderatörlüğünü Bağış Erten ve Fuat Akdağ'ın yaptığı Aslında? programına konuk oldu.

Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

"Bedelini çok ağır ödediğim şeyler de oldu"

Saha içinde eleştirilebilir bir profil olduğumu, kaybetmeye tahammülümün olmadığını bazen bu anlamda hatalar yaptığımı kabul ediyorum. Dışarıda da kendim için aşırı sakin ve mülayim bir insan diyemem.

Sahanın içinde değişim yaşadığımı düşünüyorum. Belli yorgunluklar oluyor ama performansıma konsantre olmak istediğim için bunlarla da uğraşmak istemiyorum. ’de yaşıyorsanız maalesef yaşanmışlıklar her zaman önünüze getirilecektir. Böyle bir sabıka kaydımın olduğunu düşünüyorum. Haklı eleştiriler de oldu. Bedelini çok ağır ödediğim şeyler de oldu.

"Hakemler futbolun içinden gelmeli"

Çok iyi bir planının ve oyuncu grubunun olduğu bir takımın önüne herhangi bir gücün geçeceğini düşünmüyorum. Ne yazık ki Türkiye’de bu söylemler prim yapıyor ve insanlar buna inanıyor. Hakem performansları bazen böyle sözleri beraberinde getiriyor. maçındaki hakem performansı eleştirilebilir bir performanstı.

Hakemle bizim ve kendisinin forma renginin birbirine benzediği konusunda konuştum. Hakemlerle diyaloglarım da kötü değildir. Sosyal hayatımda hal hatır sorduğum hakem arkadaşlarım da var. Hakemler bu sene daha mesafeliler ve oyunculara daha sert tepki gösteriyorlar. Bu da hakemi oyunculardan koparıyor. Bu böyle devam ederse ilerleyen zamanlarda farklı reaksiyonlar ortaya çıkabilir.

Hakemlerin futbolun içinden gelmedikleri için oyunu okumada problemleri olduğunu görebiliyorum. Böyle olunca da maçı ve oyuncu ellerinden kaybediyorlar. Bir an önce hakemlerin de futbolun içinden gelmiş ya da belli bir seviyeye gelmiş oyuncuların tercih ettiği bir meslek haline gelmesi gerektiğini düşünüyorum.

"Yayıncı kuruluş saha içine daha fazla yönelmeli"

Abdennour’un yanına özür dilemek için gittim. İki kere özür diledim. Bana bir cevap verdi. Ben de o cevaba karşılık verdim. Bana verilen tepkiler karşısında “Eyvallah” diyebilmeyi gerçekten çok isteyen bir insanım ama saha içindeki adrenalin sizi bazı şeyleri ispat etmeye itiyor.

Burada yayıncı kuruluşun görevi saha içine biraz daha fazla yönelmeleri. Artık maçlar evlerimizin içine giriyor. Birçok oyuncunun ve teknik adamın birbirleriyle olan diyaloglarını görüyorum veya şahit oluyorum. Maalesef bizim ülkemizde bunlar spekülasyon konusu haline geliyor ve konuşulması gerekenden fazla konuşuluyor.

"39 yaşında hala bir şeyleri ispat etmeye çalışıyorsunuz"

Bizim toplumumuzda yaşça küçüklere istem dışı bir baskı oluşmuş. Ben de küçükken Zeytinburnuspor’da oynamak istiyordum. Anneme bir ev alabilmek, istediği zaman bir restorana götürebilmek en büyük hayalimdi. Ama kendime böyle bir gelecek kurabileceğimi veya kurmayı düşünmedim. Süreç çok hızlı bir şekilde gelişince ve hiç hazırlanmadığınız bir gerçekle karşı karşıya kalınca herkes sizden bir üniversite rektörünün sahip olduğu bir sağduyu, akıl bekliyor. Bunu gerçekleştiremediğinizde yaptıklarınız beğenilmiyor. 39 yaşında hala bir şeyleri ispat etmeye çalışıyorsunuz.

"Son kararı sezon sonu kendi başıma vereceğim"

Futbolun içinde kalmak istiyorum. Ailemden başka bir sevdam yok hayatta. Futbol benim için çok büyük bir tutku. Oynamak, çimin kokusunu almak, onu hissetmek çok güzel bir duygu. Bu sene sayın başkanımızın dediği gibi omuz omuza şampiyonluğa yürümek istiyoruz. Bunu isteyen bir camia ve mükemmel bir taraftarımız var. Onlara bunu yaşatmak istiyoruz ve böyle bir final olsun istiyorum kendi adıma da.

Kariyerime baktığımda futbolu bırakma kararımı başkasının vermesini istemiyorum. Hiçbir oyuncu için de bu böyle olmamalı. Son kararı sezon sonu kendi başıma vereceğim.

"Guardiola bir adım önde"

Teknik direktörlük yapma niyetim artmış durumda. Son 2 senedir de kendimi bu anlamda geliştiriyorum. Güncel olarak özellikle son 1 aydır Guardiola’nın bazı videolarına yoğunlaştım. Oyuncularla iletişim ve antrenmanlar konusunda onun bir adım önde olduğunu düşünüyorum.

Oyuncu başta kendine, sonra da takım arkadaşlarına kendini ispat etmeli. Bu düşünce bir oyuncunun içinde yoksa o oyuncu zaten büyük oyuncu olmuyor. Guardiola gerçekten büyük bir oyuncuydu. Buna rağmen onun çok mütevazi olduğunu düşünüyorum.

"Messi, anne sütü gibi eşsiz bir şey"

Hagi, Türkiye’nin gördüğü gelmiş geçmiş en büyük oyuncu. Teknik direktörler her pozisyonu size anlatamaz ama takımdaki büyük bir oyuncu size bir kere söyler ve o yeter. Hagi bunları bana yaşattı.

Fenomen Ronaldo gördüğüm en yetenekli oyuncuydu ki; Messi’yi görene kadar. Messi, anne sütü gibi eşsiz bir şey. Bence gelmiş geçmiş en büyük oyuncu.

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"Yabancı kuralının 1 veya 2 kişinin oturup verebileceği bir karar olduğunu düşünmüyorum"

Futbol ailemiz yok. Sorunları masaya döküp konuşabileceğimiz bir ortam oluşmuyor. Yabancı kuralının 1 veya 2 kişinin oturup verebileceği bir karar olduğunu düşünmüyorum.

Bir sene iki kere kural değişikliği oluyor. Bu durum kulüplere ekonomik açıdan zarar veriyor. Yabancı kuralı bir anda ortaya konulduğu için eleştiriliyor. Oyunculara, teknik direktörlere, yöneticilere sorulup, iyice konuşulup karar verilmesi lazım.

"Lig olarak birçok konuda gerideyiz"

İngiltere’de, İtalya’da ve İspanya’da oynadım, şunu söyleyebilirim ki dünyanın en sert ligi değiliz. Kendimizi öne çıkartabileceğimiz başka bir şey bulamadığımız için bunu söylüyor olabiliriz ama birçok konuda olduğu gibi sertlik konusunda da gerideyiz.