Emre Belözoğlu: Başakşehir'in şampiyonluğu birçok şeyi değiştirebilir

Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, tek hedefinin şampiyonluk yaşamak olduğunu ve buna takım olarak inandıklarını söyledi.

Medipol 'de forma giyen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, 'de şampiyonluk yolunda ilerlerken açıklamarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in bitimine altı hafta kala beş puan farkla ligin zirvesinde yer alan Başakşehir'in kaptanı şu anda tamamiyle şampiyonluğa odaklandığını ve bu şampiyonluğun birçok şeyi değiştireceğini söyledi.

"Tek hedefim var, o da Başakşehir'le şampiyonluk yaşamak"

Deneyimli futbolcu, "Medipol Başakşehir şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ederse EmreBelözoğlu'nu Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken görecek miyiz?" sorusuna, "Allah'a çok şükür yıllarca Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa kupalarında oynadım. İnanın büyük fotoğrafa baktığımda inşallah tek bir hedefim var, o da Başakşehir'le şampiyonluk yaşamak. Ondan sonrasını oturup konuşacak zamanımız inşallah olur. Çünkü ben de düşünmek istiyorum. Benim için de kolay bir süreç değil. Yıllar ilerliyor, yaş ilerliyor, sağ olsun İstanbul'da görüştüğümüz Toldo bizi övüyor ama 'içi beni yakar, dışı seni yakar' derler. Kolay olmuyor artık, eski yaşımda da değilim ama Allah nasip eder de bu sene şampiyon olursak sezon sonunda düşünecek ve fikrimi beyan edecek vaktim olacak." cevabını verdi.

"Bizden daha istekli bir Beşiktaş vardı"

Deneyimli futbolcu, geçen hafta sonunda Beşiktaş karşısında aldıkları 2-1'lik yenilgiyle ilgili olarak, "İlk yarıdaki oyunumuzu ne yazık ki bir golle sonuçlandırabildik. Sonuçta yıllardır bu tecrübeye sahip oyuncuları bulunan ve kültürü olan bir takım Beşiktaş. Oyunu biraz daha önce koparabilecek skoru elde edebilseydik çok daha rahatlayacağımız bir ikinci yarı yaşayabilirdik ama ikinci yarıda bizden daha istekli daha kazanmak isteyen bir Beşiktaş vardı. Kazandılar, futbolun içerisinde bunlar var. Biz puan avantajımızı hala devam ettirmekle beraber, ligin kalan son 6 haftasında Beşiktaş maçının ilk yarısındaki oyunumuzu oynamaya devam etmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince yine bunu yapmaya çalışacağız. İnşallah sezon sonunda kupayı kazanan takım olmak adına..." ifadelerini kullandı.

"Bu şampiyonluk birçok şeyi değiştirebilir"

38 yaşındaki futbolcu, "Kulüplerin ekonomik anlamda devletimize yüklemiş olduklarını düşündüklerimizde, otomatik olarak kendi taraftarlarına ve camialarına yüklediklerini düşündüklerimizde, Başakşehir bu anlamda mükemmel bir örnek olur, diye düşünüyorum. Kulübümüzün, ekonomisini doğru yöneten, doğru transferler yapan, doğru eğitimcileri olan ve hedefe gitme adına da saha içerisinde de doğru bir planlama yapan mükemmel bir örnek olduğunu düşünüyorum. O yüzden Allah nasip ederse birçok şeyi değiştirebilecek bir şampiyonluk olabilir." dedi.

"Ülkemizi farklı göstermeye çalışıyorlar"

Toldo'nun ile ilgili merak ettiği sorulara da cevaplar verdiğini açıklayan Emre Belözoğlu, "Yıldız oyuncuların ülkemize gelip gitmesi, hem ülke futbolu adına hem de biz yıllarca birlikte oynadığımız için çok güzel duygular. Onlardan da ülkemizi dışarıdan gördükleri ile içine girdiğinde gördüklerinin ne kadar farklı olduğunu duymak aslında bir yandan bizi mutlu ederken bir yandan da ister istemez üzüyor. Ne yazık ki bilinçli bir şekilde ülkemizi, ülkemiz insanını biraz farklı göstermeye çalışıyorlar. Onlar da buraya gelip gördüklerinde hem bunun mutluluğunu hem de biraz şaşkınlığını yaşıyorlar. Francesco ile bu konulardan bahsettik." şeklinde konuştu.