Emre Belözoğlu: "Bana göre Türkiye'ye gelen en iyi üç yabancı..."

Emre Belözoğlu, sosyal medya üzerinden Arda Turan ile katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

forması giyen deneyimli futbolcu Emre Belözoğlu, Arda Turan ile Instagram üzerinden yapılan bir canlı yayına katıldı.

39 yaşındaki futbolcu ülke futbolundaki en önemli sorunun bir oyun feslefesinin olmadığını savunurken, "Yetenekli nesiller geldi, 27-28 sene çok iyi oyuncular, iyi takımlar geldi. Oyuncuların yetenekleri ve teknik adamların bireysel kalibreleriyle ortaya çıktı bunlar. Sabır, hayatın en büyük anahtarı. Futbolumuzda da bir kırılma noktası varsa, sistemli hareket eden takımlarla yarışma şansımız varsa bu da sabır. Biz bir kahraman ilan ediyoruz, onu bir gün yerin dibine koymak için. Bir takım oluşturacaksan yönetici olarak ya da teknik adam olarak. Sil baştan bir şey oluşturamayacaksan mevcut oyuncu kadrosuna göre yapman gerekiyor. Kazanmanın üstüne oynamak bir risktir 'de. Kaybetmemek üstüne oynuyoruz. Diğer ülkelerle aramızdaki en büyük fark bu." diye konuştu.

"Abülkadir'e 'Messi' diyorum"

Emre Belözoğlu, 'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ü çok beğendiğini de belirtirken, "Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür çok yetenekli, inanılmaz. Messi diyorum ona. Ben İlk 11’de en az 3 Türk futbolcu olması gerektiğini düşünüyorum, en az o da." dedi.

"Türkiye'ye gelen en iyi üç yabancı..."

Emre, Gheorghe Hagi'nin üzerinde büyük emekleri olduğunu anlatırken, Türkiye'ye gelen en iyi üç yabancı futbolcuyu da kendisine göre şöyle açıkladı: "Benim gözümde Türkiye'ye gelmiş en büyük oyuncu Hagi. Asker tipte bir oyuncu, her yere yetişirdi. Türkiye tarihinde üç yabancı futbolcu sıralasam bir numaraya Hagi'yi koyarım. İki numara Alex de Souza, üç numara da Fernando Muslera. Fenerbahçe - rekabetinde son 2-3 sezondaki yegane faktörlerden biri Muslera'dır."

"Çocukluğumdan Fenerbahçeliyim"

Emre, Arda Turan'ın kendisine, "Çok iyi bir profesyonelsin, Fenerbahçelisin ama Galatasaray altyapısından yetiştiğini ve o günlerini inkar etmiyorsun." demesi üzerine şöyle konuştu: "Ben çocukluğumda Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin bir parçası olarak sahadaki, sokaktaki insanlara hissettirerek yaşamak benim için yeterli. Ben Galatasaray'da geçirdiğim günleri de asla inkar etmem. Bunu açıklarım. Ben bunu es geçersem Fenerbahçe taraftarı asıl o zaman beni sevmez."

Birlikte oynadığı en iyi 11

Emre Belözoğlu, kariyeri boyunca birlikte oynadığı en iyi 11'i ise şöyle sıraladı: "Taffarel, Zanetti, Cannavaro, Cordoba, Roberto Carlos, Arda Turan, Edgar Davids, Arda Turan, Alex, Hagi, Burak Yılmaz, Ronaldo