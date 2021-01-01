Emre Belözoğlu'nun ayrılık talebine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan veto

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ayrılığın kıyısından döndü. Başkan Ali Koç, sportif direktörünün talebine izin vermedi.

Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından teknik ekip ve Emre Belözoğlu eleştirilirken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre; Sportif Direktör Emre Belözoğlu görevinden ayrılmak istedi.

Samandıra'da teknik heyete karışmadığını belirten Belözoğlu, Erol Bulut ile sadece takımın gidişatı hakkında konuştuklarını söyledi.

Emre Belözoğlu ne dedi?

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun görevinden istifa ettiği iddiası Fenerbahçe hesabından Emre Belözoğlu fotoğrafıyla yapılan "Sonuna kadar Fenerbahçe" paylaşımıyla çürütülmüştü.

Ancak Emre Belözoğlu'nun camiada kendisi hakkında söylenen, "Neden Samandıra'ya gidiyor? Neden teknik heyete karışıyor?" şeklindeki sözlere alındığı ve Ali Koç'a "İsterseniz bırakayım" mesajını ilettiği iddia edildi.

Belözoğlu'nun bu talebi ise Ali Koç'tan geçmedi.

Haberde Belözoğlu'nun teknik heyetin işine karışmadığını, sadece haftada bir kez Erol Bulut ile gidişatı konuştuğu ifade edildi.

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Sezon sonu yaklaşırken zirvenin gerisindeki Fenerbahçe'de sular durulmuyor.

Sarı-lacivertlilerin zafere ulaşması için kenetlenmesi şart.

Başkan Ali Koç, sezon devam ederken Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda herhangi bir krize müsade etmek istemiyor.

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