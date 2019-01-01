Emre Belözoğlu Ankaragücü maçında oynayacak mı? Fenerbahçe'de sakatların son durumu

Deneyimli teknik adam, Emre Belözoğlu'nu Ankaragücü mücadelesinde riske etmeyip dev derbide görevlendirmeyi planlıyor.

'de sakatlıkları nedeniyle oynayamayan Emre Belözoğlu, Moses, Hasan Ali ve Isla'nın ne zaman döneceği merak konusu. Özellikle kaptan Emre'nin deplasmanında forma giymemesi sarı lacivertliler için büyük kayıp olarak nitelendirilmişti.

Fanatik Gazetesinin haberine göre bu isimlerin Ankaragücü karşısında da oynaması zor görünüyor. Teknik direktör Ersun Yanal, ağrıları büyük oranda geçen Emre Belözoğlu'nu riske etmek istemiyor. Deneyimli teknik adam bu haftayı dinlenerek geçirecek olan 39 yaşındaki yıldızı 10 gün sonraki kritik derbisinde oynatmak istiyor.

Kaptanın dışında sakatlıkları bulunan Moses ve Isla takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken Hasan Ali Kaldırım ise düz koşulara başladı.