Emre Belözoğlu: 50 yaşında da olsam milli takıma giderim

Türkiye Milli Takımı'nın Arnavutluk ile oynayacağı milli maç öncesi konuşan Emre Belözoğlu, her zaman milli formayı giymek istediğini belirtti.

EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk karşısına çıkacak olan 'de uzun bir aradan sonra tekrar milli takıma çağırılan Emre Belözoğlu, maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Emre kendisini tekrar milli takıma çağıran teknik direktör Şenol Güneş'e teşekkür etti.

Göğsünde şanlı bayrağı taşıdığı sürece hiç bir zaman heyecanının bitmeyeceğini dikkati çeken Belözoğlu, "Şenol hocayla geçmişte çok büyük başarılar elde ettik. O dönemde insanlarımızı bir nebze mutlu ettiysek ne mutlu bize. Yarın bir gün futbolu bıraktıktan sonra, 50 yaşına da geldiğimde evimde otururken beni milli takıma çağırsalar aynı heyecanla gelirim. Milli takımın var olduğu her yerde var olmak benim için büyük bir şereftir. Bu konsantrasyonu Türk vatandaşı olarak hiç bir zaman kaybetmedim." ifadelerini kullandı.

"Herkesin sevdiği bir milli takım olmasını arzu ediyoruz" diyen Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in genç oyuncular için büyük bir avantaj olduğunu belirtirken, "İyi bir jenerasyonumuz var. İyi harmanlanmış bir ekibimiz var. Bu turnuvaya katılmak istiyoruz. İnşallah hocamızla birlikte bunu bir alışkanlık haline getiririz" dedi.

Sahaya kim çıkarsa çıksın ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını kaydeden Belözoğlu, "Benim için şu anda en değerli olan şey, yarın oynayacağımız maç. Öncelikle odaklandığımız şey, bu iki maçtan 6 puan almak. Sezon sonunda emekliliğim hakkında bir karar vereceğim zaten." diye konuştu.