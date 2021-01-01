Emre Akbaba'nın imza parası talebi Galatasaray'a geri adım attırdı

Galatasaray, 2018-2019 sezonu başında Alanyaspor'dan transfer edilen milli oyuncuyla yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

Sezon sonunda kontratı bitecek oyuncularla yeniden masaya oturan ve anlaşma zemini arayan Galatasaray, Emre Akbaba'dan ile yaptığı görüşmelerden henüz bir sonuç alamadı.

Alanyaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentileri karşılayamayan Emre'nin ayrılabileceği öne sürüldü.

500 bin euro istedi

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Emre Akbaba'ya yeni sözleşme teklif eden ancak milli oyuncunun 500 bin euroluk imza parası talebi karşısında geri adım atan Galatasaray yönetimi görüşmeleri şimdilik durdurdu.

Galatasaray yönetimi tecrübeli oyuncuya teklifini sezonun geri kalan bölümünde sergileyeceği performansa göre şekillendirme kararı aldı.

Kalan maçlar belirleyici olacak

Teknik direktör Fatih Terim'in de raporu doğrultusunda kalan dokuz haftadaki performansına göre yeni teklif sunulacak olan Emre'ye 7-8 milyon lira civarında bir teklif yapılması planlanıyor.

Emre Akbaba 2018-2019 sezonu başında imzaladığı mevcut kontratı çerçevesinde her sezon 1.75 milyon euro kazanıyordu.

Emre Akbaba Galatasaray'da ne yaptı?

Fenerbahçe ile girilen transfer yarışının ardından Alanyaspor'dan 4 milyon euro karşılığında transfer edilen Emre Akbaba, Galatasaray'daki ilk sezonunda 16, ikinci sezonunda ise 17 maçta yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımla bu sezon şu ana dek 19 maçta forma giyen Emre takımına iki gol ve iki asistlik katkıda bulundu.

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