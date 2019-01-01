Emre Akbaba sahalara ne zaman dönecek? Tarih verdi

Sakatlığı sebebiyle rehabilitasyon süreci devam eden Emre Akbaba, sahalara ne zaman döneceğini açıkladı.

'da rehabilitasyon süreci devam eden Emre Akbaba, Galatasaray YouTube kanalında altyapı oyuncularının sorularını cevapladı.

27 yaşındaki futbolcu, 'Sahalara ne zaman döneceksin' sorusuna şu cevabı verdi:

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"Birkaç hafta sonra takımla antrenmanlara başlayacağım. Onun haricinde de ikinci yarıda sahalara dönmemi planlıyoruz."

Sakatlık sürecini de anlatan Emre Akbaba, "İlk sakatlığımda ayağımda 4 ay alçı vardı. Kulübe gelip fitness çalışıyordum. "taraf sakat değildi sonuçta. Onun dışında evden pek çıkamıyordum. Play-Station oynuyordum. Maalesef, sıkılıyordum ama yapacak bir şey yoktu. İkinci sakatlığımda ise dönüşüm ve rehabilitasyon sürecim daha hızlı oldu. Bunda kulüp doktorumuz Yener İnce'nin emeği büyük." dedi.

"Oynasam anlaşacağım da..."

Emre Akbaba, 'Galatasaray'da en iyi anlaştığın oyuncu kim' sorusuna ise "Oynasam anlaşacağım ama oynayamıyorum maalesef" cevabını verdi.