Emre Akbaba, Hatayspor maçının kadrosuna dahil edildi
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunla devam eden idmanın ana bölümünde sınırlı alanda pas yapıldığı aktarıldı.
Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.
Teknik direktör Fatih Terim, Hatayspor maçı kadrosuna uzun süredir sakatlığı bulunan Emre Akbaba'yı da dahil etti.
Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.