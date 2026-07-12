Empolo'nun kovulmasının ardından... "Kimlik hatası" kuralı nedir ve neden tartışmalara yol açıyor?

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde bu sabah Pazar günü Arjantin ile oynanan maçta (1-3) İsviçreli forvet Breel Embolo’nun oyundan atılması, Portekizli hakem João Pinheiro, Arjantinli Leandro Paredes'e gösterdiği sarı kartı iptal edip, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından bu kartı Embolo'ya vermesi üzerine geniş bir tartışma yarattı.

Tekrar görüntülerinde Paredes’in faul yapmadığı, Imbulo’nun ise serbest vuruş kazanmak için kasten hile yaptığı görüldü. Bu nedenle Imbulo, daha önce bir sarı kart almış olduğu için önce sarı, ardından kırmızı kart gördü.

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"Yanlış Kimlik Tespiti" kuralı nedir?

"Yanlış Kimlik Tespiti" (Mistaken Identity) kuralı, Video Yardımcı Hakem'in (VAR) hakemin kararını düzeltmek için müdahale etmesine izin verilen durumlardan biridir.

Bu kural, hakemin yanlış oyuncuya -ister kendi takımından ister rakip takımdan olsun- sarı veya kırmızı kart gösterdiği durumlarda, ihlali işleyenin başka bir oyuncu olduğu tespit edilirse, VAR'ın cezalandırılan oyuncunun kimliğini gözden geçirip düzeltebileceğini belirtir.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (IFAB) kurallarına göre, inceleme sadece oyuncunun kimliğiyle sınırlıdır ve faulün niteliğine uzanmaz; ancak olay, gol, penaltı veya doğrudan kırmızı kart gibi zaten incelemeye tabi durumlar arasında yer alıyorsa bu kural geçerli değildir.

Ne zaman kabul edildi?

Bu kural, 2018 yılında video teknolojisinin oyun kurallarına resmi olarak dahil edilmesiyle ilk kez ortaya çıktı ve esas olarak aynı takım içindeki oyuncu kimlik belirleme hatalarını düzeltmek için kullanılıyordu.

Ancak 28 Şubat 2026'da Uluslararası Futbol Kuralları Komitesi (IFAB), bu kuralın kapsamını genişleterek, rakip takımdan bir oyuncunun yanlışlıkla uyarıldığı durumları da dahil etti ve bu değişiklik mevcut Dünya Kupası'nda yürürlüğe girdi.

Neden tartışma yarattı?

Kural metni sadece oyuncunun kimliğinin düzeltilmesinden bahsetse de, FIFA daha geniş bir yorum benimsedi ve yanlış oyuncuya kart gösterilmesinin, hile durumlarının ortaya çıkarılması da dahil olmak üzere durumun tamamen gözden geçirilmesine olanak tanıdığını savundu.

Eleştirenler bu yorumun kuralın orijinal metnini aştığını düşünürken, FIFA ise bunun adaleti sağladığını ve yanlış oyuncunun cezalandırılmasını önlediğini savunuyor.

Dünya Kupası’ndaki ilk iki uygulama

Bu kuralın genişletilmiş hali ilk olarak ABD-Paraguay maçında uygulandı; ABD'li Tim Ream'e verilen sarı kart iptal edilip, hakemi aldatdığı tespit edilen Paraguaylı Miguel Almirón'a aktarıldı. İkinci uygulama ise bu sabah Arjantin-İsviçre maçında gerçekleşti.

Her iki olayda da hakem yanlış oyuncuya uyarı vermiş, ardından VAR, “yanlış kimlik tespiti” kuralını kullanarak kartı hile yapan oyuncuya aktarmıştır. FIFA bu uygulamanın doğruluğunu teyit ederken, bazı hakemlik uzmanları arasında hâlâ tartışma konusu olmaya devam etmektedir.



