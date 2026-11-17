Emmanuel Petit, Fransa formasıyla son dönemde sergilediği performans nedeniyle eleştirilen Manchester City oyun kurucusu Rayan Cherki'yi savundu. Dünya Kupası şampiyonu Petit, 23 yaşındaki oyuncunun Zinedine Zidane yönetimindeki etkileyici hücum katkısına rağmen neden sürekli eleştirilerin hedefi olduğunu sorguladı.

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Petit, eleştirilerin hedefindeki Cherki'yi savundu

Cherki , Fransa formasıyla son dönemde sergilediği performans hakkında hararetli bir tartışmanın odağına yerleşti. 23 yaşındaki oyuncu, takımın genel oyununa katkısının fazlasıyla sınırlı olduğunu düşünenlerin yoğun eleştirileriyle karşılaştı. Ancak Petit bu iddiaları kesin bir dille reddetti. 1998 Dünya Kupası şampiyonu, yetenekli oyun kurucuya tam destek vermek için konuştu.

Fransa A Millî Takımı'nda 20 kez forma giyip üç gol atmasına rağmen Cherki, taraftarlar arasında görüş ayrılığı yaratan bir isim olmayı sürdürüyor. Petit, genç orta saha oyuncusunun millî takımdaki arkadaşlarına kıyasla haksız biçimde çok daha sert eleştirilere maruz kaldığına inanıyor.

Kariyerinin başından beri eleştiriliyor

RMC'ye konuşan Petit, Manchester City yıldızına yönelik bitmek bilmeyen olumsuz yorumlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Eski orta saha oyuncusu, genç futbolcuya yöneltilen taktiksel eleştirileri sorguladı.

Petit, "Bir süredir Cherki'ye yöneltilen sürekli eleştirileri duyuyorum. Sanki kariyerinin başından beri aynı türden eleştirilerle karşı karşıya kalıyor. Tam olarak neyi kusur buluyorlar? Cherki topu sık sık kaleye sırtı dönük alıyor, bu yüzden bu durumla başa çıkmanın bir yolunu bulması gerekiyor.es Topu kaleye sırtı dönük alıyor, dolayısıyla bunu kendi başına çözmek zorunda" dedi.

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Yalnızca Olise'nin gerisinde

İstatistikler de Petit'nin savunmasını destekliyor. Cherki, Fransa Millî Takımı'nda Zinedine Zidane döneminin skora en fazla katkı yapan ikinci oyuncusu konumunda. Efsanevi Fransız teknik direktör yönetiminde yalnızca Michael Olise hücumda daha etkili bir performans ortaya koydu. Petit, bu etkileyici gerçeği eleştirmenlere hatırlattı.

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Petit, "Her şeye rağmen Zidane döneminin en etkili ikinci oyuncusu; yalnızca Olise'nin gerisinde" diye belirtti.

Eleştirilerin adresi başka oyuncular olmalı

Petit, Fransa zorlandığında Cherki'ye odaklanmak yerine diğer yıldız oyuncuların daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savundu. Savunmadaki temel görevlerini yerine getirmediklerini söyleyerek birkaç önemli oyuncuyu özellikle eleştirdi.

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Petit, "[Adrien] Rabiot'nun ya da [Lucas] Da Cunha'nın topu geri kazandığını, savunmacıların da kendi bölgelerindeki ikili mücadeleleri kazandığını görmedim. Olise ile Mbappe'nin savunmaya geçişte geriye döndüğünü de görmedim. Cherki'den önce eleştirilebilecek çok sayıda oyuncu var" diye açıkladı.