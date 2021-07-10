Emmanuel Petit, PSG ile henüz sözleşme yenilemeyen Mbappe için Liverpool'u işaret etti

Fransa’nın eski yıldızı, İngiltere’de Kylian Mbappe’nin oyun tarzına en uygun ekibin Liverpool olduğunu düşünüyor.

1998’de Fransa formasıyla Dünya Kupası zaferi yaşayan ve uzun süre Premier Lig’de Arsenal forması giyen Emmanuel Petit, Mbappe’nin Ada’ya transfer olma ihtimalini değerlendirdi.

PSG ile sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Mbappe, şu ana kadar kulübün yeni kontrat için yaptığı tekliflere kayıtsız kaldı.

22 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali transfer söylentilerini gündeme getirirken, Mbappe için en çok konuşulan adreslerden biri İngiltere.

Ne söyledi?

Goal’e konuşan Petit, Mbappe’nin olasını ayrılığını şu sözlerle yorumluyor:

“Dünyada Mbappe’nin maaşını ödeyebilecek çok az kulüp var. PSG’den ayrılırsa Premier Lig’e gelmesi hayli olası.”

“Ona en iyi uyacak takım Liverpool.”

Hedefler çok yüksek

Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos ve Achraf Hakimi transferleriyle kadrosunu güçlendiren PSG, Ligue 1’de Lille’e kaptırdığı şampiyonluk tahtını geri almayı ve Şampiyonlar Ligi’nde kupaya uzanmayı hedefliyor.

“Kylian Mbappe’nin sözleşmesi bir yol sonra bitecek ve henüz yeni bir kontrat imzalamadı. Kulübün sportif direktörü Leonardo’la birtakım anlaşmazlıklar yaşadığı ortada.”

“Mbappe hırslı bir oyuncu, kariyerinde ulaşmak istediği birçok hedef var.”

“PSG’den bir sinyal bekliyordu, onlar da Sergio Ramos ve Achraf Hakimi’yi transfer etti. Bu isimlere Gianluigi Donnarumma da eklenebilir.”

“Bu kadar çok sayıda iyi transferi en son ne yaptılar, hatırlayamıyorum. Bunlar lider özellikli ve yetenekli oyuncular, bir anlamda Mbappe’nin sorusunu yanıtlamış oldular.”

“Mbappe bir yıl bekleyip takımdan bedelsiz ayrılmayı seçerse büyük baskı altında olacak. Özellkle de Avrupa Şampiyonası’ndaki başarısızlığın ardından.”

Mbappe ayrılmalı mı?

Şu ana kadar kariyerinin tamamını ülkesi Fransa’da geçiren Mbappe, Monaco formasıyla parladıktan sonra Paris’in yolunu tutmuştu.

Mbappe’nin Ballon d’Or hedefine ulaşabilmesi için başka bir kulübe gitmesi gerektiğini düşünenlerin sayısı bir hayli fazla.

Ancak Petit bunun şart olmadığını söylüyor:

“Mbappe, Paris Saint-Germain’de Ballon d’Or’u kazanabilir.”

“Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak onlar için uzak bir hedef değil. Yeni transferlerle çok güçlü bir takım olacaklar.”

“Er ya da geç Şampiyonlar Ligi’ni kazanacaklarına eminim.”

“Real Madrid ve Barcelona eskisi kadar zengin değil, Avrupa’da güç terazisi İspanya’dan başka ülkelere kayabilir.”

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