Emmanuel Petit: Patrick Vieira, Arsenal'a kimliğini geri verebilir

Petit, Emery'nin halefi olarak eski takım arkadaşını görmek istiyor.

'da Unai Emery'nin görevine son verilmesinin ardından, yerine yüksek profilli birçok teknik direktörün adı geçiyor. Topçular'ın eski yıldızlarından Emmanuel Petit ise Arsenal'ın gözünü başka bir efsanesine dikmesi gerektiğini söyledi.

Yıllarca Patrick Vieira ile orta sahada birlikte oynayan Petit, Paddy Power' a yaptığı açıklamada, Arsenal'ın menajerliğe Vieira'yı getirmesini umduğunu belirtti.

"Soyunma odasının zihniyetini değiştirecek ve Arsenal formasını giymenin ne demek olduğunu hatırlatacak yeni bir menajere ihtiyacımız var," diyen Petit, bunu Vieira'nın başarabileceğini söyledi.

Haberin devamı aşağıda

Adı Arsenal ile anılan menajeri Nuno Esprito Santo için de konuşan Petit, "Nuno'nun Wolves'ta yaptıkları çok etkileyici. Orada sağladığı ilerleme gerçekten mükemmel. Menajerliğini beğeniyorum" dedi.

Diğer adaylardan biri olan Mikel Arteta'yı da değerlendiren Petit, "Pep Guardiola'nın ondan 'ye katılmasını istemesinin bir nedeni var ve bu çok, çok iyi bir işaret. Guardiola'nın kararına gerçekten saygı duyuyorum. Bana göre Arteta, Arsenal menajeri olabilecek kişiliğe sahip biri" yorumunu yaptı.

"Ancak ben kulübede Vieira'yı görmek isterim," diyen Petit, "Birkaç yıldır antrenörlük yapıyor. Nice'teki genç oyuncularla yaptıkları etkileyici. Arsenal'ın ise oyun stili ve kulüp ruhu açısından kendi markasını geri alması gerekiyor. Arsenal artık eskisi gibi değil, bu kulübü tanımıyorum, bildiğimiz Arsenal'ı kaybediyoruz. Bazı insanların Arsene Wenger'in ayrılmasından pişman olacaklarını düşünüyorum. Ancak Vieira, bize kimliğimizi geri verebilir" ifadelerini kullandı.