Emmanuel Petit: Arsenal'in Gerrard gibi harika bir lidere ihtiyacı var

Eski futbolcu Emmanuel Petit, Unai Emery'nin Arsenal'deki vaktinin dolduğuna işaret etti ve yeni adaylarını önerdi.

Çıktığı son altı resmi maçını kazanamayan 'de teknik direktör Unai Emery'nin koltuğu sallantıda.

Arsenal'in eski oyuncularından Emmanuel Petit, Unai Emery'nin ayrılma zamanı geldiğini ve göreve efsanesi Steven Gerrard gibi birinin getirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Petit, Paddy Power'a yaptığı açıklamada Emery'nin zamanının dolduğunu belirtirken bu görev için ilginç bir öneride bulundu:

"Kulübün şu an iyi bir lidere ihtiyacı var. Tutkuyu ve kazanma dürtüsünü geri getirecek, oyunculara saygı duyacak, takımı canlandıracak biri gerekiyor. Mesela Steven Gerrard gibi biri. Duygu ve heyecanı görmek istiyorum. Bunları Arsenal soyunma odasına yansıtacak biri lazım çünkü artık uyanmaları gerek! Emery'nin Arsenal'den ayrılma vakti geldi. Sonuçlar hiç iç açıcı değil. Bu takımı ve kulübü artık tanıyamıyorum."

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Arsene Wenger'in bu takım için 20 yılını feda ettiğini belirten Petit, "Wenger bu takımı 20 yılda oluşturdu ve nesiller boyunca böyle devam etti. Ancak şu an averaj takımı oldular ve hiçbir yaratıcılık olmadan oynuyorlar. Sorunun futbolcularda olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuların birçoğu Emery'den vazgeçti ve o da artık gitmeli" şeklinde konuştu.

Arsenal'de yeni teknik direktörlük görevi için Massimiliano Allegri ve Jose Mourinho'nun adı geçerken Petit, kulübün eski oyuncularından birinin bu pozisyon için daha uygun olacağı görüşünde:

"İnsanlar bana gülebilir ancak saha kenarında Arsenal'in efsane oyuncularından birini görmek fena olmaz. Thierry Henry ve Patrick Vieira gibi birçok efsane var. Birini seçebilirsiniz."