Emmanuel Emenike Westerlo'da

Uzun süredir bonservisi elinde olan Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike, Westerlo ile anlaştı.

Son olarak Olympiakos forması giyen 32 yaşındaki golcü futbolcu Emmanuel Emenike, 2. Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer oldu.

Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkanlığını yaptığı Westerlo ile birlikte ilk antrenmanına çıkan Emenike, 2018-19 sezonunu kulüpsüz olarak geçirmişti.

Kariyerine Delta Force takımında başlayan Nijeryalı oyuncu, Black Aces ve Cape Town'ın ardından 2009'da kiralık olarak 'a gelmişti. 2010 yılında bonservisi alınan Emenike, Karabükspor formasıyla çıktığı 51 resmi maçta 30 gol atarak dikkat çekmeyi başarmıştı.

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Sonrasında 'nin yolunu tutan Emenike, sarı lacivertli formayı giydiği süre boyunca çıktığı 93 maçta 25 gol atan ve 22 asist yapan tecrübeli isim, 2013-14 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamış ve 2014-15'te de Süper Kupası'nı kazanmıştı.

Al Ain ve 'a kiralık olarak gönderilmesinin ardından 2017 yılında 2.5 milyon euro'ya Olympiacos'a transfer olan Emenike, yarım sezon sonra Las Palmas'a kiralanmıştı.

Belçika ekibi, daha önce Fenerbahçe'den Berke Özer'i, 'dan ise Recep Gül'ü kiralık olarak kadrosuna katmıştı.