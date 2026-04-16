Emmanuel Emegha, RC Strasbourg'un eşsiz geri dönüşünde golcü kimliğini gösterdi

Rayo Vallecano, Crystal Palace, RC Strasbourg ve Shakhtar Donetsk, Conference League'in dört yarı finalisti oldu. Strasbourg muhteşem bir geri dönüşe imza atarken, Vallecano ve Crystal Palace ise son anda bir remontadadan kurtuldu.

AEK Atina - Rayo Vallecano 3-1

AEK Atina, kendi sahasında 0-3'lük bir geriye düşüşü telafi etmek zorundaydı ve maça çok iyi başladı. Zini, 13. dakikada takımını öne geçirdi. Yirmi dakika sonra, eski Ajax oyuncusu Razvan Marin penaltı noktasından skoru 2-0'a çıkardı.

İkinci yarıda Atina, kaldığı yerden devam etti. Zini, uzak mesafeden kafayla köşeye gönderdi ve iki maçlık skoru eşitledi: 3-3. Beraberlik skoru uzun sürmedi. 3-0'dan üç dakika sonra Isi Palázon skoru 3-1'e getirdi ve Vallecano yeniden tur atlamaya hak kazandı.

Fiorentina - Crystal Palace 2-1

İngiltere'de Fiorentina 3-0 yenilmişti. Crystal Palace, Floransa'da da ilk çeyrek saat içinde öne geçince, tüm umutlar anında söndü. Albert Gudmundsson, devre bitmeden ev sahibi takım adına bir gol attı. Penaltıdan skoru 1-1'e getirdi.

İkinci yarıda Cher Ndour, yaklaşık 25 metreden topu yerden sert bir vuruşla ağlara gönderdi ve Fiorentina'ya yeniden umut verdi. Ancak ev sahibi takım bundan öteye gidemedi ve Crystal Palace bir sonraki tura yükseldi.

FC Strasbourg - FSV Mainz '05 4-0

Geçen hafta Almanya'da hiçbir fırsat yakalayamayan ve 2-0 mağlup olan RC Strasbourg, Perşembe akşamı bambaşka bir performans sergiledi. Sebastian Nanasi, ilk yarının başlarında bir ortadan topu ağlara gönderdi: 1-0. Kısa süre sonra Abdoul Ouattara, sağdan gelen mükemmel bir ortayı kafayla ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

Emmanuel Emegha 3-0'lık skoru belirleyecek penaltıyı kaçırırken, Julio Enciso beş dakika sonra yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Emegha daha sonra golü buldu ve skoru 4-0'a taşıdı.