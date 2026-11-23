Chelsea forveti Emmanuel Emegha, Leeds United karşısında evlerinde aldıkları 4-1'lik yenilgide kulüpteki ilk golünü attıktan yalnızca saatler sonra soyulduğunu açıkladı. 23 yaşındaki Hollandalı oyuncu, maçın ardından yaşanan korkutucu olayda kimsenin yaralanmadığını doğruladı. Olay, Chelsea'nin Stamford Bridge'deki kötü gününü daha da ağırlaştırdı.

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Soygun, ilk gol sevincine gölge düşürdü

Emegha'nın Batı Londra'daki ilk golü, hem Premier League'de yaşanan ağır çöküşün hem de saha dışında yaşanan korkutucu bir olayın gölgesinde kaldı. Forvet oyuncusu, ilk yarıda sol ayağıyla çektiği, direğe çarpıp ağlara giden düzgün bir şutla Chelsea'yi öne geçirdi ve ev sahibi ekip adına maçın ender olumlu anlarından birini yaşattı. Ancak Noah Okafor kısa süre sonra eşitliği sağladı. İkinci yarıda gelen goller ise Leeds'in 1999'dan bu yana Stamford Bridge'deki ilk galibiyetini getirdi.

Hollandalı forvet endişelenen taraftarları rahatlattı

4-1'lik yenilgi Chelsea'yi sarsarken 23 yaşındaki oyuncu, maçın bitiş düdüğünden sonra yaşanan endişe verici gelişmeyle ilgili taraftarları bilgilendirmek için sosyal medyayı kullandı. Henüz başka bir bilgi paylaşılmadığı için soygunun tam olarak ne zaman ve nerede gerçekleştiği, hangi eşyaların çalındığı şu aşamada belirsizliğini koruyor.

Saha içinde ve dışında yaşadığı olumsuzluklara Instagram üzerinden değinen Emegha şunları yazdı: "İlk golüm, hayal kırıklığı yaratan bir sonuç. Cuma günü daha güçlü döneceğiz. Ne yazık ki maçtan sonra soyuldum. İyiyim ve şükürler olsun ki kimse yaralanmadı. Destek mesajları için teşekkürler."

Sakatlık, Chelsea'deki ilk maçını geciktirdi

Emegha, transferi bir yıl önceden ayarlandıktan sonra yaz aylarında kardeş kulüp Strasbourg'dan Stamford Bridge'e geldi. Memleketi Hollanda'da Sparta Rotterdam altyapısında yetişen forvet, İngiltere futboluna adım atmadan önce Belçika ekibi Antwerp ve Avusturya temsilcisi Sturm Graz'daki dönemlerinde adını duyurdu.

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Batı Londra'daki ilk dönemi, sezonun başlangıç bölümünde forma giymesini engelleyen bir arka adale sakatlığı nedeniyle sekteye uğradı. Bu nedenle Leeds maçı, Chelsea formasıyla yalnızca üçüncü, Premier League'deki ise ikinci karşılaşmasıydı. Golü kısa süreliğine umut verse de Dominic Calvert-Lewin'in penaltıyı gole çevirmesi, ardından Okafor ve Brenden Aaronson'ın attığı goller ikinci yarıdaki ağır çöküşü tamamladı.

Forest deplasmanı, hemen toparlanma fırsatı sunuyor

Premier League puan tablosunda sekizinci sırada yer alan Chelsea'nin savunmada yaşadığı çöküşü veya saha dışındaki dikkat dağıtıcı olayları düşünmeye fazla vakti yok. Cuma gecesi Nottingham Forest ile karşılaşmak için City Ground'a gidecek Chelsea'nin güven tazelemek adına deplasmanda disiplinli bir performans sergilemesi gerekecek. Emegha içinse ilk golünün üzerine koyarken korkutucu bir hafta sonunu geride bırakmak öncelik olacak.