Emmanuel Emegha, Chelsea'nin Leeds United ile oynayacağı kritik maç öncesinde taraftarlara ve takım arkadaşlarına net bir mesaj verdi. Kısa süre önce kulüpte ilk maçlarına çıkan genç forvet, ilk 11'de yer edinmek ve Stamford Bridge'de kalıcı bir iz bırakmak istiyor.

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Emegha, Stamford Bridge'de çıkış yapmaya hazır

Leeds United karşısında etkili olma ihtimaline hazırlanan Emegha'nın Chelsea'deki geleceğine dair özgüveni giderek artıyor. Kısa süre önce ilk maçına çıkan 23 yaşındaki forvet, o günden bu yana A takım kadrosuna uyum sağlıyor. Emegha, enerjisinin yakında Stamford Bridge'deki ev sahibi taraftarların ilgisini çekeceğine inanıyor. Son milli aradan önce ilk kez süre alan eski Strasbourg oyuncusu, takımdaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

"Zamanım geldiğinde hazır olacağımı biliyorum. Stadyumdaki taraftarların enerjimi seveceğini de biliyorum," diyen Emegha, bu sözleri kulübün resmî internet sitesine söyledi.

Cobham'daki yoğun rekabetten memnun

Forvetin bu özgüveni, Chelsea'nin yoğun geçecek kış dönemi için hücum seçeneklerini güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde geliyor. Emegha, forma rekabetinden çekinmiyor. Aksine, Cobham'daki yüksek standartları kendi gelişimi için gerekli bir itici güç olarak görüyor. Hollandalı oyuncu, Chelsea soyunma odasındaki kalitenin kendi yüksek beklentilerini bile aştığını kabul etti.

"Burayı seviyorum. Etrafım böylesine yetenekli oyuncularla dolu, bu normal değil! Gelmeden önce yüksek bir seviye bekliyordum ama bu kadar inanılmaz yüksek olacağını bilmiyordum. Yine de bundan keyif alıyorum. Gelişiyorum. Her gün yeni bir şey öğreniyorum," diye konuştu forvet.

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Premier League'e uzanan, farklı ülkelerden geçen yolculuk

Emegha'nın dünya futbolunun en büyük sahnelerinden birine uzanan yolu alışılmışın dışındaydı. Bu yolculukta Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa'da forma giydi. Kariyerinin farklı ülkelere yayılan başlangıcında, Lahey'de ikiz kardeşiyle oynadığı futbol vardı. Bu deneyimler, İngiltere'nin en üst liginde ayakta kalmak için ihtiyaç duyduğu zihinsel dayanıklılığı kazanmasını sağladı. Forvet, farklı kültürlerde edindiği deneyimlerin, yeni bir kulübe katılırken kişisel gelişimin ve esnekliğin önemini anlamasına yardımcı olduğunu söylüyor.

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"Başka bir ülkeye giderseniz o ülkeye uyum sağlamanız gerekir. Ülke size uyum sağlamaz. Bunu çok küçük yaştan itibaren öğrenmek zorunda kaldım," dedi Emegha.

Leeds United maçı için hazırlık

Leeds'in ziyaretiyle bu sert rekabete yeni bir sayfa eklenirken Stamford Bridge'de atmosferin çok hareketli olması bekleniyor. Chelsea'nin hazırlıkları yoğun geçti; millî takımlarından dönen yıldız oyuncular da son taktik antrenmanlara katıldı. Emegha'nın hedefi basit: İhtiyaç duyulursa hücum hattının en ilerisinde görev almak ya da yedek kulübesinden gelip takıma güç katmak için Maresca'nın elindeki en hazır seçenek olmak.

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Ocak ayındaki maçların yayın nedeniyle şimdiden başka tarihlere alınması ve kulübün ivme kazanmasıyla birlikte, sahada geçirilen her dakika genç Hollandalı için büyük önem taşıyor. Emegha, her gün gelişmeye odaklanmayı sürdürüyor. Avrupa'nın farklı liglerinde edindiği deneyimle doğal atletizminin birleşiminin, onu sonunda Premier League'de herkesin tanıdığı bir isim hâline getireceğine inanıyor.