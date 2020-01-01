Emmanuel Babayaro: Beşiktaş'a imza atsaydım askere gidecektim

Nijeryalı eski kaleci Emmanuel Babayaro ülke basınına yaptığı açıklamada kısa süren Beşiktaş macerasını anlattı.

The Nation’a açıklamalarda bulunan Emmanuel Babayaro, 1996 Atlanta Olimpiyatları’nda Milli Takımı’nın yedek kaleciliğini yaptıktan sonra o dönem Beşiktaş forması giyen Daniel Amokachi vasıtasıyla Beşiktaş’a gittiğini söylerken beğenilmesine karşın yabancı sınırlamasına takıldığını söyledi.

"Türk vatandaşlığına geçmem gerekiyordu"

Babayaro yaptığı açıklamada “Olimpiyat oyunlarından sonra Beşiktaş beni denemeye aldı. Amokachi de orada oynuyordu. Beni beğendiler. Bir süre orada kaldım. Sezon sonunda benimle sözleşme imzalamak istediler ancak yabancı sınırlamasına takıldım. Benimle sözleşme imzalamalarının tek yolunun Türk vatandaşlığına geçmem olduğunu söylediler. Ancak bunu yapmam halinde askere gideceğimi öğrendim. Açıkçası korktum çünkü askerlik bana göre bir şey değil” diyerek kısa süren macerasına açıklık getirdi.