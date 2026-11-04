Suudi Roshn Ligi kulüpleri, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla düzenlenen üçüncü sezonunda lig aşamasının yarısı geride kalırken, turnuvanın tarihine damga vurdu.

Elit AFC Şampiyonlar Ligi, yeni formatıyla iki sezon önce 2024-2025 sezonunda başlamış; grup aşaması yerine Batı ve Doğu olmak üzere iki gruplu lig aşaması uygulanmaya başlanmıştı.

Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiyye" gazetesine göre, Roshn Ligi kulüpleri o günden bu yana lig aşamasında 150 puan topladı ve ikinci sırada yer alan Japon kulüplerinin 12 puan önünde, tarihin en yüksek puan sahibi konumuna yükseldi.

Suudi kulüpler, Batı grubundaki diğer kulüplere karşı da son derece büyük bir farkla öne geçmiş durumda. Bu kulüplerin başında, yalnızca 70 puanla üçüncü sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri kulüpleri geliyor; yani Roshn Ligi kulüplerinin puanının yarısından bile az.

Suudi kulüplerin topladığı 150 puan, 3 sezona yayıldı: 2024-2025 sezonunda 61 puan, geçen sezon 54 puan ve bu sezon lig aşamasının yarısının ardından elde edilen 35 puan.

Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ni yeni formatıyla kazanan tek ligin Roshn Ligi kulüpleri olduğunu, özellikle de son iki sezonda şampiyonluğa ulaşmayı başaran El-Ehli takımının bunu başardığını hatırlatmakta fayda var.