Emirates karşısındaki üç gollü galibiyetin ardından: Talajić sorumluluğu üstleniyor, Dalić hedefleri yükseltiyor

Bahreyn Milli Takımı'nın Hırvat teknik direktörü Dragan Talajić, Birleşik Arap Emirlikleri karşısında alınan 3-0'lık ağır mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi ve Bahreyn'in maç boyunca kendisinden beklenen seviyeyi ortaya koyamamasının ardından teknik ekibin sonucun sorumluluğunu taşıdığını vurguladı.

Talajić maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Her şeyin sorumluluğunu üstleniyorum, çünkü sahaya çıkacak oyuncuları seçen kişi benim. Kazandığımızda kahramanlar oyunculardır ve ben onların arkasında dururum; şu an olduğu gibi kötü şeyler olduğunda ise onların önünde dururum ve herkes beni suçlayabilir."

Bahreyn'in teknik direktörü, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın top hakimiyetinde daha iyi taraf olduğunu belirterek, oyuncularının maç boyunca ortaya çıkan sorunlarla başa çıkmaya çalıştığını ifade etti; ancak takımının, şampiyonluğu kazandığı Kuveyt'teki önceki katılımında sergilediği zihinsel durumun aynısında olmadığını kabul etti.

Talajić şöyle ekledi: "Bildiğiniz gibi, hayatta olduğu gibi geçmiş geçmiştir ve oynamamız gereken anda iyi oynayamadık; analiz etmemiz gereken başka nedenler de var." Ardından turnuvadan elenmeleri nedeniyle Bahreyn taraftarlarına özür dileyerek şunları söyledi: "Bu kupayı kaybettiğimiz için Bahreyn halkından özür diliyorum, olan oldu."

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Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı'nın teknik direktörü Zlatko Dalić, oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve özellikle Talajić yönetimindeki Bahreyn Milli Takımı'nın gücünün ve tecrübesinin farkında olduğu için, unvanı elinde bulunduran takıma karşı 3 golle kazanmanın beklenen bir şey olmadığını vurguladı.

Dalić şunları söyledi: "Bahreyn'in unvanlarını savunmaya geldiğini biliyoruz; büyük tecrübeye sahip bir takım ve seçkin bir teknik direktörleri var, üç gol atmayı beklemiyorduk." Dalić, Birleşik Arap Emirlikleri oyuncularının, özellikle de savunma oyuncularının güçlü bir maç ortaya koyduğunu ve 3 gollük galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin teknik direktörü, grup aşamasındaki son maçta Katar karşısında uygulayacağı planı da açıkladı; oyuncular arasında rotasyon yapmaya çalışacağını ve bazı genç unsurlara fırsat vereceğini belirterek, amacının takımı turnuvanın gelecek aşamalarına hazırlamak olduğunu vurguladı.

Dalić, finale ulaşmanın herhangi bir rakibe karşı tam bir hazırlık gerektirdiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Finale ulaşmak istiyorsak, hangi milli takım olursa olsun ona karşı hazır olmalıyız." Ardından, galibiyete rağmen Birleşik Arap Emirlikleri'nin şimdiye kadar kayda değer bir şey başarmadığını, üç ay önce Dünya Kupası'na katılan iki milli takımın büyük güce sahip olduğunu, ancak takımının onlara ayak uydurabileceğine güvendiğini ekledi.