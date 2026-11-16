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Bayern Münih'in eski yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Vincent Kompany'nin göreve getirildiği dönemde Alman futbolunun rekor şampiyonundaki teknik direktörlük görevine uygun olup olmadığı konusunda tereddütleri bulunduğunu açıkladı.

"Max Eberl'in kurum içi bir toplantıda Vincent Kompany'nin adını gündeme getirdiğini hatırlıyorum" diyen ve bugün FCB'nin denetim kurulunda görev yapan Rummenigge, bundesliga.com ile yaptığı röportajda FCB'nin 2024 baharındaki teknik direktör arayışını anlattı: "Ona 'Emin misin?' diye sordum. O da 'Neden?' dedi. Ben de 'Daha yeni Premier League'den düştü' diye yanıt verdim."

Rummenigge sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önce ne Bundesliga'da ne de başka bir yerde, yeni küme düşmüş bir teknik direktörü göreve getirmiştik. Bu adımı atacak cesaretimiz olup olmadığını uzun uzun tartıştık."

Sonunda kulüp yönetimi bu riski almaya karar verdi ve Kompany'yi yeni teknik direktör olarak göreve getirdi. Belçikalı çalıştırıcı, kupasız geçen bir sezonun ardından 1 Temmuz 2024'te Münih ekibinin başına geçti. Böylece, daha önce karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı Thomas Tuchel'in yerini aldı. Kompany de FCB'deki görevinden önce FC Burnley ile Premier League'den düşmüştü.

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Ancak Rummenigge'nin endişeleri gerçekleşmedi. Kompany, Bayern Münih'te son derece başarılı bir iş çıkarırken göreve gelişinden bu yana FCB ile iki Almanya şampiyonluğu ve bir Almanya Kupası da kazandı. Eski yönetim kurulu başkanı da artık Belçikalı teknik adam için "O özel biri" diyor.

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Vincent Kompany son dönemde neden Bayern Münih'in başında değildi?

Kompany, beyin zarı tahrişine bağlı olarak fenalaşmasının ardından bir süre Bayern Münih'teki görevini sürdürememişti. Ancak Belçikalı teknik adam, Säbener Straße'deki işine yeniden başladı ve millî maç arasından sonra yeniden kulübeye dönecek.

40 yaşındaki teknik adam, yaklaşık üç hafta önce Bayern Münih'in rezerv takımının antrenmanı sırasında fenalaşıp yere yığılmasının ardından hastaneye götürülmüş ve muayeneden geçirilmişti. Muayenelerde beyin zarı tahrişi tespit edilmiş, Kompany'ye iyileşme sürecinde kesin bir futbol yasağı getirilmişti. Yokluğunda görevini yardımcısı Aaron Danks üstlenmişti.