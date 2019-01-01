Transferler
E. Sala

Emiliano Sala'yı arama çalışmalarında yeni gelişme: Kayıp uçağın koltuklarına rastlandı

Yorum()
Getty/Goal composite
Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu uçağın arama çalışmaları sürerken koltuk minderleri kalıntılarına rastlandı.

Cardiff City'nin yeni transferi Emiliano Sala'nın içinde yer aldığı uçak geçtiğimiz günlerde Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu.

Mirror'da yer alan haberde uçağa ait olduğu tespit edilen iki koltuk minderi kalıntısına ulaşıldı.

Uçuş Kazaları Araştırma Birimi'nin yaptığı açıklamaya göre 28 Ocak Pazartesi günü Cotentin Yarımadası yakınlarındaki Surainville plajında uçağa ait olabilecek koltuk minderine rastlandığı, gün içinde aynı bölgede ikinci bir minder bulunduğu bildirildi.

Editörün Seçtikleri

İlk incelemeye göre minderlerin kayıp uçağa ait olduğu sonucuna varıldığı duyuruldu.

 

Sonraki haber:
İranlı futbolcu intihar etti
Sonraki haber:
Başakşehir, Eskişehirspor'dan Cemali Sertel'i transfer etti
Sonraki haber:
Şener Özbayraklı, Galatasaray yolunda
Sonraki haber:
Kasımpaşa'dan bir Diagne açıklaması daha
Sonraki haber:
Şenol Güneş açıkladı! Quaresma, Tolgay Arslan, Domagoj Vida...
Kapat