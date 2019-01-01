Emiliano Sala'yı arama çalışmalarında yeni gelişme: Kayıp uçağın koltuklarına rastlandı

Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu uçağın arama çalışmaları sürerken koltuk minderleri kalıntılarına rastlandı.

Cardiff City'nin yeni transferi Emiliano Sala'nın içinde yer aldığı uçak geçtiğimiz günlerde Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu.

Mirror'da yer alan haberde uçağa ait olduğu tespit edilen iki koltuk minderi kalıntısına ulaşıldı.

Uçuş Kazaları Araştırma Birimi'nin yaptığı açıklamaya göre 28 Ocak Pazartesi günü Cotentin Yarımadası yakınlarındaki Surainville plajında uçağa ait olabilecek koltuk minderine rastlandığı, gün içinde aynı bölgede ikinci bir minder bulunduğu bildirildi.

İlk incelemeye göre minderlerin kayıp uçağa ait olduğu sonucuna varıldığı duyuruldu.