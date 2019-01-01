Emiliano Sala'nın son sözleri: Uçak parçalara ayrılacak gibi!

Cardiff'e giden uçağı radardan kaybolan Emiliano Sala'nın son sözleri yürek burkuyor.

Cardiff'e hareket eden uçağı Manş Denizi üzerinde radardan kaybolan Emiliano Sala'nın uçuş esnasında arkadaşlarına tedirgin olduğunu söylediği ortaya çıtkı.

Nantes'tan Cardiff City'ye transfer olan ve yeni takımının kampına katılmak için Galler'e seyahat eden Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu. Arama çalışmaları sürse de, oyuncunun ve özel uçağın pilotunun hayatta olmaları beklenmiyor.

Arjantin'in ünlü gazetesi Ole, Sala tarafından yakın arkadaşlarına gönderildiği iddia edilen Whatsapp ses kayıtlarını yayımladı. Bu kayıtlarda Arjantinli futbolcunun uçuş esnasında bir hayli gergin olduğu gözlemleniyor.

"Her an parçalarına ayrılacak gibi görünen bir uçağın içindeyim ve Cardiff'e gidiyorum. Eğer benden önümüzdeki 1.5 saat içinde haber almazsanız, beni bulmaları için birilerini mi göndermeleri gerekecek bilmiyorum. Korkmaya başladım!"

Uçağı arama çalışmalarını yürüten Guernsey Polisi, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "15 saattir süren arama çalışmalarında suda bazı yüzen objeler görülmüş, ancak bu objelerin kayıp uçağa ait olup olmadığı tespit edilememiştir. Eğer uçak suya iniş yapmaya çalışmışsa, bu aşamada yolcuların hayatta kalmış olma ihtimali ne yazık ki zayıftır. Arama ve kurtarma çalışmaları gün batımıyla birlikte durdurulmuş olup, güneşin doğmasıyla tekrar başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Ligue 1'de Nantes formasıyla çıktığı 19 maçta 12 gol atan Sala, 17 milyon euro karşılığında Cardiff City'ye transfer olmuş ve kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu unvanını eline geçirmişti.