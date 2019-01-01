Emiliano Sala'nın hayatından umut kesildi

Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu kayıp uçağı arama çalışmalarına son verildi. Uçaktakilerin hayatta olma ihtimalinin çok düşük olduğu açıklandı.

Cardiff'e hareket eden uçağı Manş Denizi üzerinde radardan kaybolan Emiliano Sala'dan umut kesildi.

Guernsey polisinden yapılan açıklamada, Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağı arama faaliyetine son verildiği kaydedildi.

Yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik bir alanın tarandığı belirtilen açıklamada, cep telefonu verilerinin ve uydu görüntülerinin incelendiği ancak uçaktan ve yolculardan herhangi bir ize rastlanamadığı belirtildi.

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Açıklamada, "Elimizdeki bütün verileri inceledikten sonra zor kararı vererek arama faaliyetini bitirdik. Bu aşamada hayatta kalma ihtimalleri son derece düşük." ifadeleri kullanıldı.

İçinde Sala'nın da olduğu hafif uçağın pazartesi günü Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi üzerinde kaybolduğu bildirilmişti.

Sala, cumartesi günü Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.