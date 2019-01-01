Emiliano Sala'nın, Cardiff City'e gitmeyi hiç istemediği ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala'nın WhatsApp mesajları ortaya çıktı.

Ocak ayında ekibi 'tan 'e transfer olan ancak 'e giderken geçirdiği uçak kazası sebebiyle hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala'nın bazı WhatsApp görüşmeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

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Uçağın neden düştüğüne dair yürütülen soruşturmalar hala devam ederken l'Equipe gazetesi, Sala'nın bir akrabasına gönderdiği sesli mesaja ulaştı. Bu mesajlarda Sala, Cardiff City'e gitmek istemediğini açıkça belirtirken Nantes Başkanı Waldemar Kita'nın tek derdinin para olduğunu dile getiriyor.

İşte Sala'nın, transfer konusunda duygularını ifade ettiği o mesajlar:

"Dün gece, menajerim Meissa'ya mesaj attım. Birkaç saat sonra beni aradı. Nantes başkanının oğlu Frank Kita'nın kendisini aradığını söyledi. Beni satmak istiyorlarmış. Cardiff'ten teklif varmış. Nantes, yüklü bir miktar para için pazarlık etmiş. Resmen oraya gitmemi istiyorlar. Tamam, güzel bir sözleşme ama futbol açısından baktığımda hiç ilgimi çekmiyor."

"Oraya gitmem için ellerinden geleni yapıyorlar. Cardiff'e gitmekten korkmuyorum. Kariyerim boyunca birçok şeyle başa çıktım, oraya da gider savaşırım, bu beni korkutmaz. Ama Meissa, benim için daha iyi bir seçenek bulmalı. Cardiff'e gitmemi istemiyor o yüzden tekliflerini reddetmiş. Bizim elimizin güçlü olduğunu düşünüyor, hem de her açıdan. Oyun açısından, sözleşme açısından... Ancak bu benim umrumda değil. Güçlü konumda olmak umrumda değil."

"Futbol olarak da sözleşme olarak da daha ilginç bir seçenek bulmak istediğim doğru. Ancak bazen, istediğimiz her şey aynı anda olmuyor. Öte yandan Başkan Kita ile konuşmak istemiyorum çünkü sinirlenmekten çekiniyorum. Onunla yüz yüze gelmekten iğreniyorum. Sırf yüksek bir fiyata pazarlık yaptı diye beni Cardiff'e yollamak istiyor. İstediği parayı alacakmış, öyle mi? Hem oraya gitmemi istiyor, hem de fikrimi bile sormuyor. Düşündüğü tek şey para."

"Anlayacağın işler çığrından çıktı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sana da söylediğim gibi, her sabah kalkıp yüzümü görmek zorunda olan benim. Kimse benim içimde neler yaşadığımı görmüyor. Çok zor bir durumdayım. Kendini benim yerime koyacak çok fazla insan yokmuş gibi hissediyorum."

Tarafsız gazetecilik kuralları sebebiyle Waldemar Kita ile de görüşen l'Equipe, Sala'nın bu sözlerinin doğru olup olmadığını sordu.

Çok şaşırdığını ve hayal kırıklığına uğradığını ifade ederek sözlerine başlayan Kita, "İnsanlara olabildiğince iyi davranıyorum, ancak başkalarının farklı hissedebileceğini kabul etmek zorundayım. Ne yazık ki bu saçma sapan kaza yaşandı. O bir çocuktu ve iyi eğitimliydi. Eğer bugün hayatta olsaydı çok mutlu olurdu diye düşünüyorum. O sözlerin, kendi sözleri olduğunu düşünmüyorum." açıklamalarında bulundu.

Sala transferiyle ilgili tek istediği şeyin para olup olmadığı sorulduğunda Kita, şöyle cevap verdi: "Eğer tek istediğim para olsaydı o şekilde davranmazdım. Sonuçta transfer sonuçlandığında, komisyonlar dağıtıldığında geriye pek bir şey kalmıyor. Şu anda o parayı görmek bile istemiyorum. Böyle trajik bir şekilde ölen biri üzerinden para kazanmayı istemem. Hiç ilgimi çekmiyor. Bu, avukatların işi, benim değil. Cardiff benimle hiç iletişime geçmedi, görüşmeyi hiç istemediler. İmzalar atıldığında artık o oyuncudan ben sorumlu değilim. Bizimle vedalaşmaya geldiğinde çok mutluydu. Onunla ilgilenen ve ondan sorumlu olan Cardiff'ti."

Ses kaydında kendisinden pek hoşlanmadığını dile getiren Sala'nın maaşında artışa gittiğini dile getiren Kita, karşılığında bir teşekkür dahi duymadığını ifade etti.

"Ona her ay 30 bin euro ödedim ve karşılığında bir teşekkür bile alamadım. Onunla konuşmak zordu. Bir şey mi kaçırdım? Bu konu hakkında düşünmeliyim. Birine 6 ay boyunca ekstradan 30 bin euro ödüyorsunuz ama karşılığında bir teşekkür bile almıyorsunuz. Anlayamıyorum, gerçekten. Onu yüreklendiren bendim. Sonrasında gitmek istediğini söyleyen de oydu."