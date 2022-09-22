Emiliano Sala'nın hayatını kaybetmeden önce son ses kaydı ortaya çıktı: "Korkuyorum"

İdil Erin Tetik|
Emiliano Sala TributeGoal
LifestyleCardiff CityArjantin

Uçak kazasında hayatını kaybeden futbolcunun, "Korkuyorum" dediği son konuşmaları yayınlandı.

  • Emiliano Sala, 28 yaşında hayatını kaybetti
  • Cardiff'e transferi için yola çıkan oyuncunun uçağı düştü
  • Sala'nın son ses kaydında, "Çok korkuyorum" dediği ortaya çıktı

NE OLDU? 2019'da Cardiff'e transferi için yola çıkan Emiliano Sala'nın uçağı kaybolmuş ve ardından düştüğü anlaşılmıştı. Hayatını kaybeden futbolcunun ve uçağın pilotu David Ibbotson'un son ses kayıtları ortaya çıktı. BBC'nin haberine göre, Sala son ses kaydında şunları söylüyor: "Şu an parçalanıyor gibi görünen bir uçaktayım. Benden haber alamazsanız, birileri beni arar mı bilmiyorum, çünkü beni bulamazlar. Çok korkuyorum."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Uçağın pilotu David Ibbotson ise yaptığı telefon konuşmasında ise şunları söylüyor: "Tehlikeli bir havada onu getirmem için bana güvendiler. Normalde can yeleğim koltukların arasında olur ama yarın kesinlikle giyerek yola çıkacağım."