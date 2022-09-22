Emiliano Sala'nın hayatını kaybetmeden önce son ses kaydı ortaya çıktı: "Korkuyorum"

- Emiliano Sala, 28 yaşında hayatını kaybetti
- Cardiff'e transferi için yola çıkan oyuncunun uçağı düştü
- Sala'nın son ses kaydında, "Çok korkuyorum" dediği ortaya çıktı
NE OLDU? 2019'da Cardiff'e transferi için yola çıkan Emiliano Sala'nın uçağı kaybolmuş ve ardından düştüğü anlaşılmıştı. Hayatını kaybeden futbolcunun ve uçağın pilotu David Ibbotson'un son ses kayıtları ortaya çıktı. BBC'nin haberine göre, Sala son ses kaydında şunları söylüyor: "Şu an parçalanıyor gibi görünen bir uçaktayım. Benden haber alamazsanız, birileri beni arar mı bilmiyorum, çünkü beni bulamazlar. Çok korkuyorum."
2019 yılında uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın gönderdiği son ses kaydı 👇 pic.twitter.com/RueQNoDl4k— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) September 22, 2022
BAŞKA NE SÖYLENDİ? Uçağın pilotu David Ibbotson ise yaptığı telefon konuşmasında ise şunları söylüyor: "Tehlikeli bir havada onu getirmem için bana güvendiler. Normalde can yeleğim koltukların arasında olur ama yarın kesinlikle giyerek yola çıkacağım."
'I'm on a plane that looks like it's falling apart... I'm scared'— BBC Wales News (@BBCWalesNews) September 21, 2022
Exclusive CCTV footage shows the last time Emiliano Sala is seen alive boarding the doomed flighthttps://t.co/0oiJwj3Ihp pic.twitter.com/uL7l6BzsvV