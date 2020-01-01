Emiliano Sala kazasında yeni gelişme

Arjantinli futbolcunun ölümüyle sonuçlanan uçak kazasındaki pilot David Ibbotson'ın ticari uçuşlar için lisansının olmadığı ortaya çıktı.

2019 ara transfer döneminde 'dan 'ye transfer olan Emiliano Sala, yeni takımıyla bir araya gelmek için uçakla 'e doğru yola çıkmıştı.

David Ibbotson'ın pilotluğunu yaptığı uçak 21 Ocak 2019 tarihinde Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda uçağın enkazına ulaşılmış, 28 yaşındaki Arjantinli oyuncunun bedeni bulunurken, 59 yaşındaki pilota dair bir ize rastlanılmamıştı.

Haberin devamı aşağıda

Hava Kazaları Soruşma Şubesi, yaptığı araştırma sonucunda pilotun ticari uçuşlar için izninin olmadığını ve gece uçuşları eğitimini de tamamlamadığını açıkladı.

Daha fazla takım

Konuyla ilgili açıklama yapan Başmüfettiş Brian McDermid "Uçak çok ağır hasar almıştı ve enkaz birbirlerine elektrik kablolarıyla tutunmuş üç ayrı parçadan oluşuyordu. Motorun kokpit bölümüyle bağlantısı kesilmişti ve uçağın gövdesinin arka kısmı ön kısmından kopmuştu" ifadelerini kullandı.