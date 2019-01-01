Emiliano Sala, Galatasaray'a gidemediği için hayal kırıklığına uğramış

Galatasaray'ın Emiliano Sala'yı istediği dönem Arjantinli yıldız da Galatasaray'a gitmek istemiş ancak Nantes başkanı teklifi reddetmiş.

Cardiff City’nin ara transfer döneminde rekor ücretle transfer ettiği Arjantinli golcü Emiliano Sala, içinde bulunduğu uçağın kaybolmasıyla beraber futbol dünyasının gündemine oturmuştu. Yapılan onca aramanın sonunda Arjantinli golcünün bulunduğu uçağın enkazına henüz dün akşam ulaşılabildi. Futbol dünyasını yasa boğan bu olayın ardından, Emiliano Sala hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Daha önce Galatasaray'la adı anılan Arjantinli oyuncu için Nantes cephesinden büyük bir itiraf geldi.

Daily Mail’in haberine göre Sala, geçtiğimiz yaz Galatasaray’ın kapısından döndü. 28 yaşındaki oyuncunun kariyer hedefi olarak Avrupa kupalarında mücadele etmek istediği ve bu hedefe ulaşmak için Galatasaray’a transfer olmak istediği ifade edildi. Ancak Sala'nın bu isteği Fransız kulübü tarafından kabul görmedi.

Nantes Başkanı Waldemar Kita, yaptığı açıklamada Galatasaray’ın satın alma opsiyonlu kiralık olarak yaptığı teklifi düşünmeden reddettiğini belirtti ve ekledi:

“Sala’yı hep kadroda tutmak istiyorduk. Maalesef, etrafında onu kötü yönlendiren insanlar yer alıyordu. Keşke bizi biraz daha dinleseydi. Ona zarar değil, değer vermek istiyorduk.”

Sala 3.5 sezon formasını terlettiği Nantes adına 133 maça çıkıp 48 gole imza atmıştı.