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Emiliano MartinezGetty
Jonathan van Haaster

Çeviri:

Emiliano Martínez, hayalindeki transferin suya düştüğünü görüyor ve Aston Villa’da ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalıyor

Transfers
Aston Villa
Juventus
E. Martinez

Emiliano Martínez’in Juventus’a transferi gerçekleşmedi; bunu The Athletic de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar doğruluyor. Arjantinli kaleci, İtalyan devine kişisel şartlarda evet dedi ancak kulüp Aston Villa ile anlaşmaya varamadı. İngiliz ekibi ise bu sırada Zion Suzuki’nin transferine çok yakın.

Artık 33 yaşında olan Martínez’in Villa ile sözleşmesi 2029’un ortasına kadar devam ediyor, ancak tecrübeli kaleci bir süredir Birmingham’dan ayrılmak istiyor. Juventus çözüm gibi görünüyordu ve kaleciyle de kişisel anlaşma sağlamıştı.

Ancak transfer gerçekleşmeyecek. Villa 15 milyon euro bonservis bedeli talep etti, Juventus ise 6 milyon euro artı bonusların üzerine çıkmak istemedi.

Talep ile teklif arasındaki farkın fazla olması nedeniyle Juventus, transferden çekilme kararı aldı. Transfer uzmanı Matteo Moretto’ya göre kulüp şimdi rotasını Tottenham Hotspur’un 29 yaşındaki kalecisi Guglielmo Vicario’ya çevirdi.

Villa ise bu sırada Zion Suzuki’yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Japon kalecinin (muhtemel) transferinin Martínez’in durumuyla tamamen ilgisiz olduğu The Athletic tarafından belirtilirken, bu durumda Martínez’in Villa’da kalması halinde bir sorunla karşı karşıya kalacağı görülüyor. Teknik direktör Unai Emery’nin elinde 35 yaşındaki Marco Bizot da bulunuyor, ancak onun da zaten ilk tercih olması beklenmiyor.

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Villa, Parma ile 2029’un ortasına kadar sözleşmesi bulunan Suzuki için 30 milyon euro garanti ücret ve 5 milyon euro bonus ödemeye hazır. Kısa süre önce büyük bir transferi suya düşen 23 yaşındaki Asyalı için oldukça hareketli günler yaşanıyor.

Her şey, Suzuki’nin yeni kulübünün Paris Saint-Germain olacağını gösteriyordu. Ancak tüm taraflar arasında anlaşma sağlanmasına rağmen, Suzuki’nin menajerlerinin son anda PSG’den yüksek komisyon talep etmesi nedeniyle transfer bozuldu.

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