Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, Lionel Messi'nin millî takımı bırakmasının ardından boş kalan iç saha statlarını doldurmak için federasyon yöneticilerine bilet fiyatlarını düşürme çağrısında bulundu. Arjantin, salı gecesi Cordoba'da oynanan hazırlık maçında Kosta Rika'yı 7-0 yenmesine rağmen Dünya Kupası şampiyonu kaleci, taraftarların tutkusunu yeniden canlandırmak için çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.

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Martinez, iç saha maçlarındaki düşük seyirci sayısını değerlendirdi

Martinez, eski kaptanlarının yokluğunda oynanan ilk maçlarda tribünlerin boş kalmasının ardından Arjantinli yetkililerin maç günü maliyetlerini düşürmesini istiyor. BBC Sport'a göre, 57 bin kişi kapasiteli Estadio Mario Alberto Kempes'te yaklaşık 42 bin seyirci vardı ve tribünlerin yaklaşık yüzde 60'ı doldu. Üç gün önce ise AFA verileri, bilet fiyatlarına yönelik şikâyetler sürerken 55 bin kişilik La Bombonera'da Uruguay'a karşı alınan 2-1'lik yenilgiyi yaklaşık 21 bin taraftarın izlediğini gösterdi.

Kaleciden yardım amaçlı bilet girişimi önerisi

Millî maçlara daha fazla çocuğu çekmek ve taraftarlarla bağı yeniden kurmak isteyen kaleci, seyirci sayısını artırma sorumluluğunun oyuncular, teknik ekip ve yöneticiler arasında paylaşıldığını vurguladı.

Maç bitiminde karma alanda gazetecilere konuşan Martinez, şunları söyledi: “Biraz daha dolu statlarda oynamak isterim. Belki tribünleri doldurmak için yardım amaçlı girişimler düzenlememiz gerekiyor.

“Taraftarların takıma yeniden âşık olmasını sağlamalıyız. Leo'nun burada olmadığını biliyoruz ve elbette insanlar en çok onu görmeye gelmek istiyordu. Ancak sonuçta bu Arjantin millî takımı ve o sevgiye ihtiyacımız var.”

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Bilet fiyatlarının düşürülmesini isteyen Martinez, şöyle ekledi: “Bunu mümkün kılmak bizim, teknik ekibin ve yöneticilerin sorumluluğu. İnsanlara sevgi gösterelim, bilet fiyatlarını biraz düşürelim ve her stadı dolduralım, çünkü buna gerçekten ihtiyacımız var.”

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Sahalara dönen kaleciden federasyon yöneticilerine çağrı

Chelsea'de yaşadığı çene kırığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kaldıktan sonra dönen Martinez, boş tribünlerin deneyimli şampiyonlarla yükselen yetenekleri bir araya getiren kadroyu nasıl etkilediğini kabul etti.

Telefe'ye verdiği röportajda şunları anlattı: “Bu, hoşumuza gitmeyen bir durum. Leo olmadan işlerin zor olduğunu biliyorum. Ama sonuçta bu oyuncular rol model, dünya şampiyonu ve Arjantin'e duyulan o sevgiye ihtiyaç duyan çok sayıda genç yeni oyuncu var.”

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AFA Başkanı Claudio ‘Chiqui’ Tapia, teknik direktör Lionel Scaloni ve kaptanlara işaret ederek, “Chiqui, Scaloni ve kaptanlarla birlikte taraftarların bize yeniden âşık olmasını sağlayacağız” dedi.

Federasyon üzerinde bilet fiyatlarına ilişkin baskı artıyor

Scaloni'nin kadrosu, cumartesi günü Uruguay karşısında yaşadığı yenilginin ardından aldığı farklı galibiyetle toparlandı ve şimdi yeni nesil oyuncularını takıma alıştırmaya odaklanıyor. Saha dışında ise Arjantin'in bir sonraki iç saha maçlarından önce giriş ücretlerini ve bilet dağıtımını gözden geçirmeleri için Tapia ve AFA üzerindeki baskı sürüyor. Martinez ise kısa süre önce yaşadığı çene sakatlığının ardından oynamaya hazır olduğunu göstererek Chelsea'ye dönüyor.