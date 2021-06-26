Emile Mpenza, Romelu Lukaku'yu Lewandowski'nin yerine aday gösterdi

Belçika milli takımının eski oyuncusu Emile Mpenza, vatandaşı Romelu Lukaku’yu Bundesliga’da görmek istiyor.

Inter ile Serie A’da şampiyonluğa ulaşan Romelu Lukaku, yüksek form grafiğini Euro 2020’ye de taşımayı başardı.

Belçika’nın Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı üç maçta üç kez fileleri sarsan yıldız forvet, milli takımdaki gol sayısını 96 maçta 63 gole çıkardı.

2000’li yılların başında Schalke ve Belçika formalarıyla attığı gollerle hatırlanan Emile Mpenza, Lukaku’nın Bayern Münih’te Robert Lewandowski’nin yerini alabileceğini düşünüyor.

Neler söyledi?

Sport Bild’e konuşan Mpenza’ya göre Lewandowski’nin takımdan ayrılması durumunda Bayern’in transferdeki önceliği Lukaku olmalı.

“Romelu’nun hızı ve ikili mücadelelerdeki gücü inanılmaz. Savunmacıların işini çok zorlaştırıyor. İkili mücadelelerde vücudunu araya koyup hızıyla savunmacısını geride bırakabiliyor.”

“Inter’deki teknik direktörü Antonio Conte ondan en iyi şekilde verim almayı başardı. Artık gol atmak için beş pozisyona girmesi gerekmiyor, tek fırsat yeterli. “

“Milli takım teknik direktörü Roberto Martinez ile Everton’da da birlikte çalıştılar. Martinez ona çok güveniyor. Lukaku’nun da bu güvene ihtiyacı var.”

“Geliştirmesi gereken tek konu hava topları. Fiziğine rağmen, kafa vuruşlarında ayağıyla olduğu kadar tehlikeli değil. Teknik direktörü olsam bunun üzerine giderdim. Kafa vuruşlarında da aynı seviyeye çıkabilirse her pozisyonda gol atabilir. Bunu yapabilen tek oyuncu Robert Lewandowski.”

“Bayern için iyi bir aday olabilir. Nereye gidebileceğini epey düşündüm. Takımın oyun tarzı Lukaku’ya uygun olmalı, bu nedenle büyük takımların bir kısmı ideal adres değil.”

“Örneğin Barça’ya giderse, kendine uygun olmayan bir sistemde oynamak zorunda kalacak. Bayern’de ise bu söz konusu değil. Lewandowski gibi oynayabilir. Lukaku’yu Bundesliga’da izlemek isterim.”

Lukaku dünyanın en iyi santraforu olabilir mi?

Mpenza, Lukaku’nun Euro 2020’nin geri kalanında sergileyeceği performansla dünyanın en iyi santraforu unvanını ele geçirebileceğini düşünüyor.

“Turnuvanın en iyi oyuncuları Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku. Avrupa Şampiyonası sona erdiğinde De Bruyne dünyanın en iyi orta sahası, Lukaku ise dünyanın en iyi santraforu olabilir.”

“Kevin pasları ve karar vericliğiyle fark yaratıyor. Manchester City’de birçok yıldızla yan yana oynuyor, üst seviyede çok fazla tecrübeye sahip ve en büyük maçlarda oynama şansı yakaladı.”

Belçika'yı zorlu bir sınav bekliyor

Belçika, Euro 2020’de çeyrek finale kalabilmek için Pazar günü son Avrupa şampiyonu Portekiz’le karşılaşacak.

Bu maçın galibi, üst turda İtalya-Avusturya karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

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