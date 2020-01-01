Emile Heskey: Sancho'nun tepki göstermesi harika

İngiliz eski oyuncu, ırkçılığa karşı tepki gösteren Jadon Sancho'ya destek verdi.

'un 'da Paderborn'u 6-1 yendiği maçta hat-trick yapan Jadon Sancho attığı gollerden sonra formasının altındaki "George Floyd için adalet" yazısını göstererek, geçtiğimiz günlerde Minneapolis'te polisler tarafından öldürülen George Floyd'a yapılan ırkçılığa tepkisi gösterdi.

Sancho dışında 'tan Marcus Thuram, attığı golden sonra dizlerinin üzerine çökerek Floyd'u anarken; 'nin 'li oyuncusu Weston McKennie de maça "George Floyd için adalet" yazan kol bandıyla çıktı.

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, ve takımları da antrenmanlarında tüm takımca dizlerinin üzerine çökerek tepkilerini göstermekten çekinmedi.

Daha fazla takım

Sancho'nun doğru bir hareket yaptığını savunan İngiliz eski futbolcu Emile Heskey, Stats Perform News'e yaptığı açıklamada "Dünya üzerinde milyarlarca insan spor karşılaşmalarını izliyor. Bu yüzden spor karşılaşmaları böyle olaylara tepki göstermek için çok doğru bir yer. Jadon Sancho'ya bakalım. Kart görmesine rağmen doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptı. O, Londra'da büyüyen siyahi bir genç futbolcu. Şiddeti göz ardı etmeyip, böyle bir tepki göstermesi harika." ifadelerini kullandı.

Irkçılık sorununun öncelikle toplum içerisinde halledilmesi gerektiğini düşünen Heskey "Bana göre toplumda bir şeyler değişmedikçe, futbol sahalarında yaşananlar değişmeyecek. Yeşil sahadaki olaylar toplumda olanların bir aynası. Irkçılık, yıllardır devam ediyor. Daha iyiye gidecek miyiz? Umuyorum. Bunun için sadece dua edebiliriz. Bu sorun sadece sporun bir sorunu değil, toplumsal bir sorun." şeklinde konuştu.