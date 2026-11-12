Eski Liverpool forveti Emile Heskey, İspanya'da sınırlı süre bulan Real Madrid'in sağ beki Trent Alexander-Arnold için Bayern Münih'in ideal bir sonraki kulüp olacağına inanıyor. Eski İngiltere millî takımı forveti, savunmacının Anfield'a dönmesini çok istese de Manchester United'a transfer olma ihtimalini tamamen dışladı.

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Eski forvet geleceğe yönelik seçenekleri değerlendiriyor

Heskey, İngiltere millî futbolcusunun İspanya’nın başkentinden ayrılması hâlinde Allianz Arena’ya transfer olmasının ona uygun olacağını düşünüyor. Yine de kişisel tercihi, oyuncunun Anfield’a dönmesi. 2000-01 sezonunda Liverpool’da Gerard Houllier yönetiminde FA Cup, Lig Kupası ve UEFA Kupası’nı kazanan, İngiltere formasını 62 kez giymiş eski forvet, eski kulübünün altyapısından yetişen oyuncuyu yakından takip ediyor. Heskey, hücumcu bekin Almanya’nın en büyük kulübünde oynaması hâlinde başarılı olacağına inanıyor.

İspanya’da az süre alması ayrılık söylentilerini artırıyor

Alexander-Arnold, Haziran 2025’te Merseyside’dan ayrılıp Santiago Bernabeu’da Haziran 2031’e kadar geçerli altı yıllık bir sözleşmeye imza attığından bu yana, 2026-27 sezonunda düzenli olarak ilk 11’de yer bulmakta zorlandı.

Jose Mourinho yönetiminde, orta sahadan beke geçen Fede Valverde ve yaz transferi Denzel Dumfries’in arkasında rotasyon oyuncusu olarak kullanılan Alexander-Arnold, yedi La Liga maçında toplam 355 dakika oynayıp bir asist yaptı. Şampiyonlar Ligi’ndeki tek maçında ise 79 dakika süre aldı.

Bekin bundan sonra nereye gidebileceği konusunda Eldorado’ya konuşan Heskey şunları söyledi: “Bayern Münih, Trent Alexander-Arnold için iyi bir tercih olur. Almanya ligi Bundesliga oldukça rekabetçi. Oradaki en büyük kulüpte oynardı ve bu onun için harika olurdu. Ama ben onu Liverpool’a dönerken görmeyi çok isterim.”

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Hücumdaki katkısı, savunmasına yönelik şüphelerden ağır basıyor

Leicester City, Birmingham City, Wigan Athletic ve Aston Villa’da da oynayan ve İngiltere adına yedi gol atan Heskey, sağ beki savunma performansına yönelik süregelen eleştirilere karşı savundu. Oyuncunun pas çeşitliliği ve hücumdaki yaratıcılığının savunmadaki eksiklerini fazlasıyla telafi ettiğini vurguladı.

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Oyuncunun hücum tehdidinin neden bu kadar değerli olduğunu açıklayıp Old Trafford’a transfer ihtimalini reddeden Heskey şöyle dedi: “Dürüst olmak gerekirse, savunmacı olarak onun hakkında dile getirdiğimiz tüm olumsuzluklara rağmen olumlu yönleri ağır basıyor. Hücuma çıktığında takıma kattıkları, bu olumsuzlukları fazlasıyla telafi ediyor.

“Ama Manchester United mı? Hayır, bunu asla yapacağını sanmıyorum. Tek çıkış yolu buysa bence Madrid’de yedek kulübesinde oturup İspanyolca çalışmayı tercih eder.”

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Sağ bek, Madrid’de forma mücadelesi veriyor

Heskey Bavyera’ya transferini desteklese de Alexander-Arnold’ın Madrid’le sözleşmesinin bitmesine yaklaşık beş yıl kaldığı için yakın gelecekte Bayern’e gitmesi düşük bir ihtimal. İngiltere millî futbolcusu bunun yerine, kasım ayındaki millî maç arasının ardından liglere dönüldüğünde Mourinho yönetiminde yeniden düzenli olarak ilk 11’de yer bulmayı hedefleyecek. Ancak 2027’ye girerken Valverde ve Dumfries’in arkasında kalmaya devam ederse İspanya’daki uzun vadeli geleceğine ilişkin soru işaretleri sürecek.