Emilano Sala'nın kuzeninden şok iddia: ''Ölmedi, öldürüldü''

Emiliano Sala'nın kuzeni Martin Gatti, hayatını kaybeden Arjantinli futbolcunun cenazesinden sonra ilginç açıklamalarda bulundu.

Nantes'tan Cardiff City'ye transfer olan ve yeni takımına katılması için kendisine ayarlanan özel uçağın Manş denizine düşmesiyle birlikte hayatını kaybeden Emiliano Sala ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Emiliano Sala'nın cenaze töreninin ardından talihsiz futbolcunun kuzeni Martin Gatti'den tüyler ürperten bir iddia geldi. Gatti, Sala'nın kazayla öldüğüne inanmadığını söyledi.

''Bana göre Emiliano öldürüldü''

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Martin Gatti, Emiliano Sala'nın öldürüldüğünü iddia ederek, ''Bu çok kişisel bir bakış açısı ama bana göre Sala öldürüldü. Bunu mahkemenin araştırması gerekiyor. En baştan sonuna kadar her şey araştırılmalı. Uçak düştü ve iki kişi hayatını kaybetti denilerek bu olay kapatılamaz'' dedi.

Kazaya neden olan tutarsızlıklar ve düzensizlikler olduğunu belirten Gatti, ''Sadece ben değil, Sala'nın ailesi de böyle düşünüyor. Sala için yeterli güvenlik önlemi alınmadı. Düzensizlikler vardı ve her şey yanlış yapıldı. Bana göre bu bir kaza değil. Uçak gece, kötü hava şartlarında düştü ve o yalnızdı. Bu konu böyle kapanamaz'' ifadelerini kullandı.

Sala'nın cansız bedeni, uçak kaybolduktan günler sonra, Manş denizinin dibine çakılan enkazın içinde bulunmuştu.