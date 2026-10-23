Chelsea, çene kırığı nedeniyle ameliyat olan Arjantinli milli kaleci Emi Martinez’den birkaç hafta yararlanamayacak. Teknik direktör Xabi Alonso, takımının bu hafta sonu Tottenham Hotspur ile oynayacağı merakla beklenen Premier Lig maçı öncesinde bu önemli sakatlık haberini doğruladı.

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Chelsea'ye büyük darbe

Chelsea, kaleci Martinez'in birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı haberiyle önemli bir darbe aldı. Arjantinli millî futbolcu, çenesindeki kırığı onarmak için başarılı bir ameliyat geçirdi.

Talihsiz olay, Chelsea'nin geçen hafta sonu Everton karşısında aldığı etkileyici 2-0'lık Premier League galibiyeti sırasında yaşandı. Belirgin biçimde acı çeken Martinez, oyundan çıkmak zorunda kaldı ve acil tıbbi değerlendirme için derhâl hastaneye götürüldü. Bu sakatlık, lig takvimindeki kritik bir dönemde teknik direktör Alonso'yu güvendiği birinci kalecisinden mahrum bıraktı.

Branthwaite ile acı veren çarpışma

Ciddi yüz sakatlığı, sahadaki sert bir çarpışmanın doğrudan sonucuydu. Martinez, hafta sonu oynanan maçta Everton savunmacısı Jarrad Branthwaite ile acı veren bir çarpışma yaşadı ve bunun ardından hemen oyundan alındı. Alonso, cuma günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilere birinci kalecisinin durumuyla ilgili pek iç açıcı olmayan bilgiler verdi. Chelsea teknik direktörü, ameliyatı doğrularken iyileşme süresine ilişkin temkinli bir iyimserlik dile getirdi.

Alonso gazetecilere, "Daha iyi olduğu zamanlar oldu; ameliyat geçirdi. Hâlâ beklememiz gerekiyor. Birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Umarım bu süre daha uzun değil, daha kısa olur" dedi.

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Penders göreve hazırlanıyor

Martinez'in önümüzdeki dönemde forma giyemeyeceği kesinleşirken Chelsea, kalesini korumak için Mike Penders'a yönelecek. Chelsea olumlu gidişatını sürdürmeye çalışırken yedek kalecinin ilk 11'de görev alması bekleniyor.

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Penders, Everton karşısında sakatlanan Martinez'in yerine oyuna girdiğinde taraftarlara neler yapabileceğine dair kısa bir fikir vermişti. Alonso, kaleyi devralacak oyuncunun Premier League'in zorlu koşullarına tamamen hazır olduğuna inanıyor.

Alonso, "Hazır. Antrenmanlarda iyi çalışıyor ve oynadığı birkaç kupa maçında iyi bir seviyede olduğunu gösterdi. Everton karşısında oyuna girdiğinde de birkaç dakika içinde karakterini ve yeteneklerini ortaya koydu" dedi.

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Tottenham ile Londra derbisi kapıda

Chelsea, önemli bir Londra derbisine hazırlanırken Martinez'in yokluğuna hızla uyum sağlamak zorunda. Alonso'nun takımı, cumartesi günü evinde Tottenham ile kritik bir Premier League maçına çıkacak. Hafta sonundaki karşılaşmanın ardından kulübün sağlık ekibi, Martinez'in iyileşme sürecini yakından takip edecek. Taraftarlar, Arjantinli oyuncunun kısa sürede ve sağlığına kavuşmuş olarak sahalara dönmesini umuyor.