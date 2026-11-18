Emiliano Martinez, Arjantin'in Kosta Rika karşısındaki 7-0'lık galibiyetinin millî takım için heyecan verici yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna inanıyor. Chelsea kalecisi, kaptanlık pazubendini gururla taktı ve takım arkadaşlarından taraftarları kendilerine yeniden âşık etmelerini istedi.

Reklam

Arjantin, hazırlık maçında Kosta Rika'yı farklı yendi

Yeni bir görünüme kavuşan Arjantin, salı günü oynanan hazırlık maçında Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ederek etkili bir performans sergiledi. Mario Alberto Kempes Stadyumu'nda Lionel Messi olmadan sahaya çıkan 2026 Dünya Kupası ikincisi, dikkat çekici bir yoğunlukla oynadı.

Galibiyette kilit rol oynayan Martinez, bu üstün performansı yeni bir dönemin başlangıcı olarak gördü. Deneyimli kaleci, genç hücum oyuncularından oluşan yeni kuşağa yol göstermek için önemli bir liderlik rolü üstlendi. Geçen cuma Uruguay'a 2-1 yenilen kadroda beş değişiklik yapıldı. Verilen hızlı yanıt, teknik direktör Lionel Scaloni'nin elindeki kadronun derinliğini ortaya koydu.

Martinez'den taraftarlara yeniden âşık olma çağrısı

Martinez, savunma oyuncusu Cristian Romero'nun yakın zamanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Cordoba'da kaptanlık pazubendini taktı. Kalesini gole kapatan Chelsea kalecisi, maçın ardından takımın Messi'siz geleceğine ilişkin coşkulu bir mesaj verdi.

Martinez, maçın ardından "Taraftarların takıma yeniden âşık olmasını istiyoruz" dedi. "Biraz daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini biliyorduk ve Leo'nun olmadığı bu yeni döneme hemen galibiyetle başlamak istedik."

Reklam Reklam

Bu maç, Martinez için başarılı bir dönüş anlamına da geliyordu. Kaleci, çene kırığı nedeniyle ameliyat olmuştu. Martinez, "İstek her zaman var. Son dönemde başımdan birçok şey geçti ve iyi durumda olmam gerekiyordu çünkü takım arkadaşlarımın bana ihtiyacı var" diye ekledi.

Related Topics

Paz ve Alvarez hücumda başrolü oynadı

Martinez kalede güven verirken Arjantin'in genç forvetleri, tempolu ilk yarıda hücuma yön verdi. İki gol atan Nico Paz, gelecekte sembolik 10 numaralı formayı devralmak için öne çıkan adaylardan biri olduğunu gösterdi.

Julian Alvarez de ilk yarıda iki gol kaydetti. Devre arasında Paz'ın yerine oyuna giren Franco Mastantuono ise kısa sürede iki gol attı. Alexis Mac Allister, 7-0'lık farklı galibiyetin son golünü kaydetti. Sahanın diğer ucunda Martinez, Arjantin formasıyla gol yemediği maç sayısını 47'ye çıkararak Sergio Romero'ya ait millî takım rekorunu resmen egale etti.

Reklam

Arjantin yeni döneme umutla bakıyor

Bu farklı galibiyet, Arjantin'in efsanevi yıldızı olmadan da etkili bir hücum futbolu oynayabildiğini kanıtlıyor. Arjantin şimdi bu kusursuz performansın üzerine koymayı hedefliyor. Taraftarların güçlü desteğiyle takımın yeni dönemi şimdiden mükemmel bir başlangıç yaptı.