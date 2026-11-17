Chelsea kalecisi Emiliano Martinez, ağır çene sakatlığını atlattıktan sonra salı günü Kosta Rika ile oynanacak hazırlık maçında uzun süredir beklenen Arjantin dönüşünü yapacak. Lionel Scaloni, koruyucu maske takan kalecinin, millî takım yeni bir taktik temel denemeye hazırlanırken Córdoba’da ilk 11’de başlayacağını doğruladı.

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Martinez’in merakla beklenen Arjantin dönüşü

Martinez, Arjantin’in salı günü Córdoba’da Kosta Rika ile karşılaşacağı maçta yeniden sahaya çıkacak. Chelsea kalecisi, ekim ayında yaşadığı dehşet verici çene sakatlığını tamamen atlattı. Martinez, Chelsea’nin 2-0 kazandığı maçta Everton savunmacısı Jarrad Branthwaite ile sert bir çarpışma yaşamasının ardından ameliyat olmak zorunda kaldı. Sonrasında yoğun bir rehabilitasyon sürecinden geçerken birkaç hafta sahalardan uzak kaldı.

2022 Dünya Kupası şampiyonu kaleci, millî takımda yeniden kaleye geçecek. Uruguay karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan 2-1’lik yenilginin ardından Manchester City kalecisi Geronimo Rulli’nin yerini alacak.

Scaloni, kalecinin dönüşünde temkinli davrandıklarını doğruladı

Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, Martinez’in sonunda millî takımda ilk 11’de oynamaya hazır olduğunu doğruladı. Scaloni, kaleciyi Uruguay karşısında oynatmayı düşündüğünü ancak sonunda beklemeyi tercih ettiğini söyledi. Martinez, kendisine özel yapılmış koruyucu bir maske takarak takım arkadaşlarıyla antrenman yaparken görüntülendi.

Scaloni, salı günkü hazırlık maçı öncesinde gazetecilere, "Emiliano oynayacak. Uruguay’a karşı oynadığımız önceki maçta da oynayabilecek durumda olabilirdi ama bu bir riskti. Üç gün daha beklemek ihtiyatlı bir tercihti" dedi.

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Arjantin, efsane oyuncuları olmadan yeniden yapılanıyor

Scaloni, Arjantin Lionel Messi’siz hayata uyum sağlarken bu hazırlık maçını taktik düzenini denemek için kullanmayı planlıyor. Teknik direktör, ilk 11’de kapsamlı değişiklikler yapacağını doğruladı.

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Scaloni, "Neyin işe yaradığını görmek için son antrenmana bağlı olarak dört veya beş değişiklik yapacağız" diye açıkladı. "İlk dönemin aksine, belki de artık daha sağlam bir temelimiz var. Messi ve [Angel] Di María gibi artık aramızda olmayan, yerleri doldurulamayacak büyük oyuncuların bıraktığı boşlukları doldurmaya başlayabiliriz.

"Onları gerçekten ikame edemeyiz çünkü dünyanın en iyileri arasındaydılar. Yine de uzun süre bizimle olacaklarına inandığımız genç oyuncularla bu boşlukları doldurmaya çalışabiliriz. Önümüzdeki zorluk, en üst seviyeye ulaşmak. Bunun ne zaman olacağını ise bilmiyorum."

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Arjantin’i Córdoba’da Kosta Rika sınavı bekliyor

Arjantin, 2026 yılındaki maçlarını Mario Alberto Kempes Stadı’nda tamamlayacak. Scaloni’nin takımı, Uruguay yenilgisinin ardından toparlanıp yılı olumlu bir sonuçla bitirmek istiyor.

Martinez için bu maç, Chelsea’ye dönmeden önce maç kondisyonunu yeniden kazanmak adına kritik bir fırsat. Koruyucu maske takan kaleci, gol yemeden maçı tamamlamayı ve hem kulübünde hem de millî takımda tartışmasız ilk 11 oyuncusu statüsünü yeniden kazanmayı hedefleyecek.