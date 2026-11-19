Chelsea kalecisi Emiliano Martinez, Como'nun öne çıkan oyuncusu Nico Paz'ın Lionel Messi'den Arjantin'in 10 numaralı formasını devralabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyor. Genç orta saha oyuncusunun kısa süre önce Kosta Rika'ya karşı iki gol atması, millî takımdaki gelecekteki rolüne ilişkin tartışmaları alevlendirdi.

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Martinez, 10 numaralı forma için Paz'a destek verdi

Martinez, Paz'ın Arjantin'in yeni 10 numarası olacak kaliteye sahip olduğuna inanıyor. Bu efsanevi formayı kimin devralacağına ilişkin tartışmalar, Messi'nin millî takımı bırakmasının ardından yoğunlaştı. Paz, salı günü Arjantin'in Kosta Rika'yı 7-0 yendiği maçta iki gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Como'nun orta saha oyuncusu, millî takımdaki son beş maçında beş gol kaydetti. Hızla yükselişi, onu oyun kuruculukta oluşan boşluğu doldurmak için güçlü bir aday hâline getirdi. Arjantin kadrosundaki deneyimli oyuncular da şimdiden genç futbolcuya destek veriyor.

Arjantin'e özgü mücadele ruhunu geliştirmek

Arjantin soyunma odasının kilit isimlerinden Martinez, orta saha oyuncusunun potansiyeline büyük güven duyduğunu belirtti. Kaleci, takımın Como yıldızını en büyük sahnelere hazırlamak için gelişimine aktif olarak destek verdiğini söyledi.

Chelsea oyuncusu, Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Onun gruba giderek daha fazla uyum sağladığını görüyorum" dedi. "Elbette Arjantin'e özgü o mücadele ruhuna sahip olması gerekiyor ve bunu geliştirmesine yardım ediyoruz. Gerçek şu ki şu anda başına gelen her şeyi hak ediyor. Burada olmayı ve oynamayı hak ediyor. Attığı goller de ekstra bir kazanç."

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Millî takımda büyük sorumluluğu üstlenmek

Arjantin'de başlıca oyun kurucu rolünü üstlenmek büyük baskıyı beraberinde getiriyor ancak Martinez, Paz'ın doğru zihniyete sahip olduğunu düşünüyor. Deneyimli kaleciye göre genç oyuncunun uzun vadeli başarısında belirleyici unsur alçakgönüllülüğü olacak.

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Martinez sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu alçakgönüllülüğünü korur ve bu seviyede oynamaya devam ederse Nico Paz kesinlikle Arjantin'in 10 numaralı formasını giyebilir ve bu sorumluluğu üstlenebilir. Onun gibi oyunculara, kendilerini lider olarak gören oyunculara ihtiyacımız var. Çok sayıda maç kazanmamıza yardımcı olabilir. Ona yardım etmeliyiz. Biz bir millî takımız. Burada egolara yer yok. Her şey çok çalışmak, alçakgönüllülük ve saygıdan ibaret."

İtalya'da ve ötesinde parlıyor

Como'daki üçüncü sezonuna yeni başlayan Paz, kulüp düzeyinde dikkat çekici bir yükseliş yaşıyor. Önceki sezonda Cesc Fabregas'ın takımının tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasında önemli rol oynadı.

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Bu etkileyici performansını 2026-27 sezonuna da taşıdı. Dinamik orta saha oyuncusu, İtalyan kulübü adına tüm kulvarlarda çıktığı yalnızca 14 maçta şimdiden altı gol ve sekiz asist kaydetti.