Emery: Kadroda olmayı Mesut Özil'den daha çok hak edenler var

Türk asıllı Alman yıldızı bir kez daha maç kadrosuna dahil etmeyen Unai Emery'den bu defa çok daha dobra bir çıkış geldi.

Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut Özil'e neden şans vermediğini açıkladı.

Topçular'ın ve Standard Liege ile yaptıkları maçlarda kadroya giremeyen Mesut'un yokluğu tartışma konusu olmuştu. Emery bu eleştirilere net bir yanıt verdi.

BT Sport'a konuşan İspanyol teknik adam, "Kadromuzdaki en iyi oyuncuları seçmeye ve onlara şans vermeye çalışıyoruz. Mesut'u kadroya almadıysam, başka biri kadroda olmayı ondan daha çok hak ediyor demektir. Pazar günü yine maçımız var ve yine aynı mantıkla hareket edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Mesut Özil bu sezon Arsenal formasıyla sadece bir Premier Lig maçında forma şansı bulabildi.