Emery: Kadroda olmayı Mesut Özil'den daha çok hak edenler var
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Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Mesut Özil'e neden şans vermediğini açıkladı.
Topçular'ın Manchester United ve Standard Liege ile yaptıkları maçlarda kadroya giremeyen Mesut'un yokluğu tartışma konusu olmuştu. Emery bu eleştirilere net bir yanıt verdi.
BT Sport'a konuşan İspanyol teknik adam, "Kadromuzdaki en iyi oyuncuları seçmeye ve onlara şans vermeye çalışıyoruz. Mesut'u kadroya almadıysam, başka biri kadroda olmayı ondan daha çok hak ediyor demektir. Pazar günü yine maçımız var ve yine aynı mantıkla hareket edeceğiz." sözlerini sarf etti.
Mesut Özil bu sezon Arsenal formasıyla sadece bir Premier Lig maçında forma şansı bulabildi.