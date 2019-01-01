Emery: Guardiola'dan daha iyi bir teknik direktör bulmak zor

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, ezeli rakipleri Manchester City'nin çalıştırıcısı Pep Guardiola'ya hayranlığını dile getirdi.

Unai Emery, ezeli rakibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'dan daha iyi bir teknik direktör olmadığını düşündüğünü belirtti.

3 Şubat Pazar günü deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak olan Arsenal sahaya galibiyet parolasıyla çıkmayı hedefliyor.

Ve bu maç öncesinde, Emery, Guardiola'dan daha iyi bir koç olduğunu düşünmediğini itiraf etti.

Emery gazetecilere verdiği demeçte, “Birçok takım ve koçu analiz ettim ve Guardiola'dan daha iyi bir koç bulmanın zor olduğunu düşünüyorum” dedi.

47 yaşındaki teknik direktör, açıklamalarına, "Büyük bir kariyeri var. Birlikte başladık. O Barcelona B takımıyla başladı, ben Lorca ve Almeria ile başladım. Onun takımını izleyerek çok şey öğrendim. Birbirimizden farklı şeyler öğrenmek iyi bir şey. Kariyerine baktığımızda dünyanın en iyi teknik direktörü olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde devam etti.

Premier Lig'de 47 puanı bulunan Arsenal, Manchester City'nin 9 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.