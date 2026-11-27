Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, Arjantinli Alejandro Garnacho'nun tavrını ve antrenmanlardaki bağlılığını övdü. Emery, oyuncunun son dönemde takımın planlarının dışında kalmasına ve kulübe katıldığından bu yana az forma şansı bulmasına rağmen aralarında herhangi bir anlaşmazlık olmadığını vurguladı.

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Garnacho'nun durumu, Emery'nin izin verilen 12 yedek oyuncu sayısını doldurmayıp yanına yalnızca iki kaleci almaya karar verdiği Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçının ardından Aston Villa'daki geleceğine dair soru işaretleri doğurdu. Geçen salı oynanan ve İngiliz ekibinin 1-0 yenilgisiyle sonuçlanan karşılaşmada Arjantinli oyuncu kadro dışında kalarak evinde kaldı.

Geçen yaz transfer döneminde Chelsea'den Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olduğundan bu yana Garnacho, Premier Lig'de yalnızca 34 dakika süre alabildi. Bu durum, kulübün geçen sezon Liverpool'dan kiralık olarak takımda forma giyen ancak sezon boyunca yalnızca 9 maçta oynayan Harvey Elliott ile yaşadığı deneyimi akıllara getirdi.

Emery, Garnacho'nun kadro dışı bırakılmasının aralarında bir anlaşmazlık olduğuna işaret ettiği yorumlarını reddetti ve bunun teknik tercihleriyle ve takımdaki diğer oyuncuların varlığıyla ilgili olduğunu açıkladı.

İspanyol teknik adam, ESPN'in aktardığına göre şunları söyledi: “Kadroda olmadığında bunun nedeni, onunla diğer oyuncular arasında bir seçim yapmak zorunda kalmamdır.”

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Emery şöyle devam etti: “Ona önce bir insan olarak, sonra da bir oyuncu olarak saygı duyuyorum, ancak şu anda bu nedenle oynamıyor. Yine de futbolda işler değişebilir, peş peşe maçlara çıkıyoruz ve tüm oyunculara ihtiyacım olacak.”

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Emery, Arjantinli oyuncunun antrenmanlardaki bağlılığını da övdü: “Alejandro Garnacho çok iyi çalışıyor, tavrı harika, son derece pozitif bir zihniyete sahip.”

Aston Villa teknik direktörü, Garnacho'nun sezon başında az forma şansı bulmasının temel nedeninin istenen fiziksel seviyeye ulaşamaması olduğunu açıkladı ve bu sorunun artık ortadan kalktığını vurguladı.

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Emery, “Sezon başında fiziksel olarak iyi durumda olmadığı için zorlandı, ama şimdi fiziksel olarak hazır ve iyi bir seviyede çalışıyor” dedi.

Emery, Garnacho'nun bazı takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlarda iyi bir performans sergilediğini ve teknik ekibin takımı kurarken izlediği yöntemi kavramayı başardıklarını belirtti. Mevcut durumun, oyuncunun istenen süreklilikle forma giymeye fiziksel olarak hazır olmadığı iki ay öncesinden farklı olduğunu da sözlerine ekledi.

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Emery, açıklamalarını çalışmaya ve gelişmeye devam etmenin gerekliliğini vurgulayarak tamamladı: “Hem kulüp hem takım olarak, hem de onun açısından bir oyuncu olarak devam etmeli ve ilerlemeliyiz. Sonrasında ne olacağını göreceğiz.”

Garnacho'nun kariyeri son sezonlarda pek çok inişli çıkışlı dönemden geçti. Geçen sezon Manchester United'dan Chelsea'ye transfer olan oyuncu, tüm kulvarlarda 43 maça çıkıp 8 gol atmasına ve 4 asist yapmasına rağmen Chelsea'de ilk 11'de yer edinemedi. Bu sezon Aston Villa'da ise sıkıntıları yeniden başladı.