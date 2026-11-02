Aston Villa'nın teknik direktörü İspanyol Unai Emery, yarın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı hakkında konuştu; Katalan ekibinin potansiyelini ve hücum gücünü överken, Avrupa kupası yarışındaki şanslarına, oyuncularından bazıları hakkındaki görüşlerine ve Alman teknik adam Hansi Flick'in sunduğu çalışmayı değerlendirmesine de değindi.

"Camp Nou" sahasında oynanması planlanan maç öncesi basın toplantısında konuşan Emery şunları söyledi: "Barcelona her zaman Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için en önde gelen favori oldu. Kupa için yarışacak herhangi beş takımı seçebilirsiniz ve Barcelona kesinlikle favoriler listesinde yer alır. Geçmişte de böyleydi, hâlâ da öyle. Eğer en iyi seviyesinde oynarsa dünyadaki herhangi bir takımı yenebilir."

Barcelona'nın geçen hafta Paris Saint-Germain'e karşı aldığı yenilgi hakkında ise şunları ekledi: "Çok dengeli ve son derece açık bir maçtı, sonunda Paris Saint-Germain kazandı, ancak iki takımdan herhangi birinin kazanabileceği üst düzey bir karşılaşmaydı. Bence finale ulaşmak için en şanslı iki takım onlar."

Real Madrid karşısında alınan yenilginin Katalan ekibine etkisi hakkında ise, "As" gazetesinin aktardığına göre şöyle açıkladı: "Real Madrid karşısında durum farklıydı ve Barcelona bazı düzenlemelere ihtiyaç duyuyor gibi görünüyordu. Savunma hattında bazı eksikliklerin olduğu açıktı ve belki de bu, nihai sonuçta bir rol oynadı."

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Aston Villa'nın teknik direktörü, Barcelona orta sahasının gücüne değinerek şunları söyledi: "Rodri dünyanın en iyi orta saha oyuncusu ve onu Pedri ve Fermín ile bir araya getirdiğimizde, Barcelona herhangi bir takımın aşmasının zor olduğu bir orta sahaya sahip oluyor."

Emery, Katalan ekibinin hücum gücünü överek şunları ekledi: "Raphinha ve Lamine Yamal harika oyuncular ve çok az takım böyle bir hücum kalitesine sahip. Şu anda Lamine, dünyanın en iyi oyuncusu unvanına en yakın oyuncu."

Hansi Flick'in Barcelona ile sunduğu çalışmadan da bahsederek şunları söyledi: "Flick'in imzası açık. Sorumluluğu iki yılı biraz aşkın bir süre önce üstlendi ve kendine has bir karaktere sahip, kazanan bir takım inşa etmek üzerine çalışıyor; futbol izlemenin keyfini çıkarmanızı sağlayan, hücuma karşı sarsılmaz bir bağlılığı olan bir takım."

Aston Villa'nın maça hazırlıkları hakkında ise şunları ekledi: "Kendi yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Dört yıldır birlikteyiz, yeni zorluklar arıyor ve Barcelona gibi takımlarla nasıl karşılaşacağımızı öğreniyoruz; aramızdaki büyük farkı göz önünde bulundurarak. Ancak onların kazanmak için en önde gelen favoriler olduğunu ve bizden çok şey isteyeceklerini biliyoruz, her şeyi kaybetmekten kaçınmak istiyorsak sorumluluğun hakkını vermeliyiz."

Emery sözlerini, kupanın en önemli favorilerinden biri olarak Barcelona'nın karşı karşıya olduğu baskıya değinerek tamamladı: "Onlar daha büyük bir baskı altındalar çünkü turnuvayı kazanmak için en şanslı dört takımdan biriler, ancak bu baskı altında kendini rahat hisseden ve en önde gelen favoriler olduklarında ortaya çıkmaya alışkın oyunculardan bahsediyoruz."