Emery'den ret cevabı alan Newcastle hocasını açıklıyor

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alındıktan sonra teknik direktör Steve Bruce ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarına başlayan Newcastle United'da uzun bekleyiş son buluyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre Antonio Conte, Paulo Fonseca ve Unai Emery gibi isimlerle görüşüp anlaşamayan İngiliz ekibi, Eddie Howe ile anlaşmaya vardı.

Son olarak iki sezon önce Premier Lig'e veda eden Bournemouth'u çalıştıran 43 yaşındaki teknik direktör, bugün yapılan görüşmelerin ardından kulüple 2.5 senelik anlaşmaya vardı. Kulübün genel müdürü Lee Charnley'nin göreve Howe'nın almasında oldukça etkin bir rol oynadığı kaydedilirken, genç teknik adam yaptığı sunumla yönetimi etkiledi.

Durumu düzeltme sözü verdi

Unai Emery'nin danışmanlarının Newcastle United yönetimiyle yaptığı görüşmelerin ardından İspanyol çalıştırıcının Premier Lig'e dönmek istememesi nedeniyle Howe ile görüşen Newcastle United ligde oynadığı 10 karşılaşmada da galibiyet alamamıştı.

Öte yandan Howe'nın yapılan görüşmelerde yönetime takımın kadro kalitesinin çok altında bir futbol oynadığını belirttiği öğrenildi.

Ligde 19. sırada yer alan takımın durumunu kısa bir süre içerisinde iyileştirme sözü veren Howe, bu tutumuyla yönetimi etkilerken, kısa bir süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması beklenen genç teknik direktörün Brighton ile oynanacak karşılaşmayı tribünde takip ederek, görevine başlaması bekleniyor.

Daha fazla okuma