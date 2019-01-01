Emenike: Yakında Türkiye'ye döneceğim
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AA
3 sezon Fenerbahçe forması giyen ve son olarak Belçika 2. Lig ekiplerinden Westerlo ile yollarını ayıran Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike, Türkiye'ye dönüyor.
Sarı lacivertli formayla 93 maçta 25 gol atıp 5 de asist yapmayı başaran 32 yaşındaki tecrübeli isim, Instagram hesabındaki hikayesinde geri döneceği bilgisini paylaştı. Emenike Türkiye bayrağının fotoğrafını paylaşarak şu mesajı verdi:
"Bu muhteşem ülkeyi çok özledim. Yakında eve dönüyorum."
Emenike'nin Türkiye'ye dönüş sebebi ise henüz belli değil.