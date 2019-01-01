Emenike: Yakında Türkiye'ye döneceğim

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'ye döneceğini duyurdu.

3 sezon forması giyen ve son olarak 2. Lig ekiplerinden Westerlo ile yollarını ayıran Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike, 'ye dönüyor.

Sarı lacivertli formayla 93 maçta 25 gol atıp 5 de asist yapmayı başaran 32 yaşındaki tecrübeli isim, Instagram hesabındaki hikayesinde geri döneceği bilgisini paylaştı. Emenike Türkiye bayrağının fotoğrafını paylaşarak şu mesajı verdi:

"Bu muhteşem ülkeyi çok özledim. Yakında eve dönüyorum."

Emenike'nin Türkiye'ye dönüş sebebi ise henüz belli değil.