Emekliye mi ayrılıyor? Zafer laneti Arsenal'in eski kalecisinin peşinde

Nassr kulübünün laneti Arsenal'in eski kalecisini takip etmeye devam etti; öyle ki 37 yaşında olmasına rağmen onu futbolu tamamen bırakmakla tehdit ediyor.

Söz konusu isim, Meksika ekibi Atlante'nin kalecisi Kolombiyalı David Ospina. Ospina, 2014-2018 yılları arasında Arsenal'in, 2022'ye kadar da Napoli'nin formasını giymiş; ardından 2024'e dek kaldığı Nassr'a transfer olmuştu.

Kolombiya menşeli "Pereira En Vivo" programı, Ospina'nın yeni Meksikalı kulübü Atlante ile zorlu bir dönem geçirdiğini; bunun sebebinin 3 yıl önce, tam olarak 2023'te Nassr formasıyla yaşadığı bir sakatlık olduğunu aktardı.

Kolombiyalı kaleci, sağ dirseğinde yaşadığı ciddi bir sakatlık nedeniyle ameliyat olduktan sonra, Ocak 2023'ten Kasım 2023'e kadar Nassr'dan uzak kalmıştı.

Kolombiya programı, Atlante'nin teknik direktörü Miguel Herrera'nın, Ospina'nın geleceğinin belirlenmesinden önce, etkisi hâlâ süren sağ dirsek sakatlığıyla ilgili olarak kulüpteki uzmanlar tarafından değerlendirmeye alınacağını doğruladığını açıkladı.

Tüm bunlar, 37 yaşındaki oyuncunun Meksikalı kulübe henüz bu yaz transfer döneminde, Kolombiya ekibi Atletico Nacional ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz olarak katılmış olmasına rağmen yaşanıyor.

"Pereira En Vivo"ya göre Ospina, yeni sezon hazırlıklarını erteledi ve yeni tıbbi tetkiklerden geçmek üzere yola çıktı. Bu tetkiklerin sonucu, Atlante'ye transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ya da sahalara dönmeden önce yeni bir tedaviye ihtiyaç duyup duymadığını belirleyecek.

Belirtmek gerekir ki Kolombiyalı kaleci, sakatlığı nedeniyle iki tam sezon boyunca Nassr ile yalnızca 29 maça çıkabildi; bu maçlarda kalesinde 21 gol gördü, 14 maçta ise kalesini gole kapadı.