Mısırlı eski defans oyuncusu Ahmed Hegazi, futbolu tamamen bıraktıktan sonra Suudi Roshn Ligi'nde yeni bir adıma yaklaşıyor.

Ahmed Hegazi bugün cumartesi günü, geçen sezonun bitiminin ardından Neom takımından ayrılmasının akabinde, 35 yaşında futbolu tamamen bıraktığını açıkladı.

Suudi "El-Şarku'l-Avsat" gazetesi, Neom kulübü yönetiminin Ahmed Hegazi'nin deneyimlerinden yeşil dikdörtgenin dışında yararlanmaya yöneldiğini ve önümüzdeki sezon boyunca kendisine kulübün idari kadrosunda bir görev vermeyi planladığını belirtti.

Gazete, görevin niteliğini açıklamadı, ancak Neom kulübünün bunu önümüzdeki birkaç gün içinde, Suudi kulübün hâlihazırda idari ve teknik düzeyde yürüttüğü yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak açıklayacağını doğruladı.

Hegazi, futbol kariyerini 2024 yazında katıldığı Neom kulübünde noktalamıştı. Takımın Yelo Birinci Lig'i kazanmasına ve Roshn Ligi'ne yükselmesine katkıda bulunmuş, geçen sezon burada takımıyla forma giymiş, ardından sezonun bitiminin akabinde ayrılmıştı.

Ancak Mısırlı defans oyuncusunun en öne çıkan serüveni Al-Ittihad kulübünde olmuştu. 2020 yazında bu takıma transfer olmuş, kulübü 14 yıllık aranın ardından 2023 Suudi Ligi şampiyonluğuna ve ayrıca Süper Kupa'ya taşımış, ardından 2024'te Neom'a geçmişti.

Genel olarak Hegazi, Mısır ekiplerinden İsmaily ve Al-Ahly, İtalyan takımlarından Fiorentina ve Perugia, İngiliz ekibi West Bromwich'in yanı sıra Suudi Ligi'nde Al-Ittihad ve Neom formalarını giydiği seçkin bir kariyer sundu.