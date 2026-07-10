Emeklilik tarihi konusunda bir ipucu mu?.. Salah, Mısırlı taraftarlara bir söz veriyor

Mısır Milli Takımı’nın yıldızı Muhammed Salah, 2026 Dünya Kupası’ndaki katılımın ardından Firavunlar’ın taraftarlarına bir söz verdi.

Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselmiş, ancak tartışmalı bir maçta Arjantin'e 2-3 yenilerek turnuvadan elenmişti.

Mohamed Salah, "X" ağındaki hesabında şöyle yazdı: "Hâlâ üzgün olduğunuzu biliyorum, ama size söz veriyorum, Mısır futbolunun uluslararası sahnede yeni bir başlangıç yapmasını sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Salah sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Kupası’na katılmak yeterli olmayacak, turnuvada yer almak da yeterli değil. Bu takım güveninizi hak ediyor.”

Hatırlanacağı üzere, Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Dünya Kupası’ndaki çoğu maçta Salah’ın pozisyonunu sağ kanattan oyun kurucuya çevirmişti ve Liverpool efsanesi, Firavunlar’da yeni rolüne uyum sağlamayı başardı.



